Cosa fare nel weekend nel teatino? In primo piano appuntamenti gastronomici, camminate tra gli ulivi e tributi di grandi artisti



CHIETI – Al centro dell’ultimo weekend di ottobre nel teatino ci sono gli appuntamenti gastronomici. A Paglieta torna l’appuntamento con “Sentieri d’Autunno”, il percorso enogastronomico all’interno del centro storico del paese: degustazioni di vino ed olio, dolci e prodotti tipici ma anche mostre, mercatini, intrattenimento e laboratori per bambini. A Poggiofiorito si svolgerà Colori e profumi d’autunno. Saranno due serate all’insegna del divertimento e delle tradizioni nel corso delle quali si potranno assaporare piatti tipici tra cui “pizze e foje”… “pecora alla callara” e molto altro ancora. Le serate saranno accompagnate da musica e ballo in piazza. Al Birrificio Majella ci sarà la Maiella’s Utto Beer Fest: fiumi di birra e cucina tipica abruzzese accompagnati da canti tradizionali.

A Rapino e Bucchianico torna la Camminata tra gli utili. Un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Al Siren’s Corner di Francavilla al mare gli Una sera con Lucio suoneranno i grandi successi di Lucio Battisti. Allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo venerdì si esibiranno i Momma Son mentre sabato saranno riproposte le più belle canzoni di Rino Gaetano e Vasco Rossi. Al FuoriCorso di Chieti arriveranno i JollyBlu: la band è conosciuta per le cover degli 883 e Max Pezzali

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all'evento desiderato.

Eventi di più giorni

Venerdì 25 ottobre 2019

Pink Walk, la camminata contro il tumore al seno

Momma Son live allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

Una sera con Lucio (Battisti tribute) al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Serata caraibica al Mondo bongo di Francavilla al mare

Si balla a Palazzo Lepri

Sabato 26 ottobre 2019

La notte degli Inferi a Villa San Tommaso a Ortona

Jolly Blu live al Fuori Corso

Gareth Esson live al Primo a Chieti

Le musiche di Rino e Vasco allo Stammtisch Tavern a Chieti

Si gioca a Il Cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Domenica 27 ottobre 2019

Camminata tra gli ulivi a Rapino

Camminata tra gli ulivi a Bucchianico

Aperibirra e visita al Castello di Roccascalegna