Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (1-3 novembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano gli appuntamenti gastronomici dedicati ai sapori autunnali

Al centro degli appuntamenti del primo fine settimana di novembre in Abruzzo ci sono gli appuntamenti enogastronomici, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Perano Borgo DiVino: un percorso gastronomico tra le vie de centro storico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo. Nel centro Storico di Frisa Festa dell’olio nuovo: sapori tipici, degustazione di olio nuovo, musica dal vivo e intrattenimento. In contrada Terranova di Roccamontepiano appuntamento con la Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare piatti a base di vino cotto, mosto cotto e altre prelibatezze a cura dei ristoratori locali.

Sagra della castagna a Cesaproba, dove si potranno assaporare numerose specialità gastronomiche preparate unicamente con i migliori prodotti tipici locali, e a Santa Marie, dove un lungo percorso eno-gastronomico, che si snoderà per le suggestive stradine del centro storico, proietterà il visitatore indietro nel tempo.

A Pagliare di Morro d’oro prosegue Autunno in festa con buon cibo, musica live e fiumi di birra artigianale. A Sant’Egidio alla Vibrata si svolge Sapori d’Autunno mentre a Crognaleto Torna Tuber magnatum Est, la festa dedicata al tartufo bianco: cinque giorni all’insegna di colori, sapori, odori e tradizioni dell’entroterra abruzzese e teramano. A Campli Grande festa di Ognissanti con, a pranzo e a cena, polenta con porcini, salsicce, porchetta, frittelle, castagne alla brace e vin brulè.

MOSTRE – Presso le sale del Museo delle Genti D’Abruzzo mostra fotografica collettiva Sottopelle. La mostra, ad ingresso gratuito, raccoglie 9 progetti autoriali realizzati dagli studenti che hanno partecipato al nostro Master sul Progetto Fotografico. Gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo, invece, ospiteranno la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. Suggestiva è l’escursione al tramonto da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – La lunga stagione invernale è ormai al top ovunque. Si balla latino, commerciale, swing. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata. Ricordiamo che a Montesilvano si svolge la nuova edizione di Salsitaly Winter. Un appuntamento con il mondo delle danze caraibiche ma anche kizomba e tango. Un edizione all’insegna dello studio e del divertimento con centinaia di workshop, la partecipazione dei migliori artisti internazionali, i migliori maestri nazionali e i migliori dj del panorama italiano.