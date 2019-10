Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano gli appuntamenti gastronomici dedicati ai sapori autunnali e al tartufo bianco

TERAMO – Cosa fare nel primo weekend di novembre nel teramano? A Pagliare di Morro d’oro prosegue Autunno in festa con buon cibo, musica live e fiumi di birra artigianale. A Sant’Egidio alla Vibrata si svolge Sapori d’Autunno: tutte le sere, presso gli stand gastronomici aperti dalle ore 18:00, si potranno degustare polenta, salsiccia, formaggio fritto e tanti altri prodotti tipici autunnali. Ad allietare le serate non mancheranno musica dal vivo, dj set, area giochi, accompagnati da caldarroste e vin brulé.

A Poggio Umbricchio quarta edizione di Tuber Magnatum Est, la festa dedicata al tartufo bianco: cinque giorni all’insegna di colori, sapori, odori e tradizioni dell’entroterra abruzzese e teramano. Nella giornata di domenica Festa d’autunno anche a Pineto tra Street Food e musica dal vivo affidata a due gruppi: The Barona Band e i Wild acoustic trio. A Campli Grande festa di Ognissanti con, a pranzo e a cena, polenta con porcini, salsicce, porchetta, frittelle, castagne alla brace e vin brulè.

Torna il Silver Moon di tutti i sabati al Mya a Colonnella ma si balla anche al BluMax di Tortoreto e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Autunno in festa a Pagliare di Morro d’Oro

Sapori d’autunno a Sant’Egidio alla Vibrata

Tuber magnatum est a Poggio Umbricchio

Venerdì 1° novembre

Per la Festa di Ognissanti vedere programma a parte

Sabato 2 novembre

The Fuzzy Dice live al Cult Cafè di Giulianova

Il sabato Silver Moon al Mya a Colonnella

Opening Dolce and co a Mosciano Sant’Angelo

Domenica 3 novembre

Una domenica al museo gratis

Fest’Autunno a Pineto

Adoro, la domenica Dolce & co a Mosciano Sant’Angelo