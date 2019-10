Cosa fare nel weekend nel teatino? In primo piano appuntamenti gastronomici, Cene con delitto e musica dal vivo



CHIETI – Al centro del primo weekend di novembre nel teatino ci sono gli appuntamenti gastronomici. A Perano prosegue Borgo DiVino: un percorso gastronomico tra le vie de centro storico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo che si snoda tra le vie del centro storico. Tre giorni all’insegna del buon cibo, del vino, delle tradizioni e del divertimento.

Nel centro Storico di Frisa Festa dell’olio nuovo: sapori tipici, degustazione di olio nuovo, musica dal vivo e intrattenimento. In contrada Terranova di Roccamontepiano appuntamento con la Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare piatti a base di vino cotto, mosto cotto e altre prelibatezze a cura dei ristoratori locali. Il programma prevede anche la presenza di espositori e produttori di miele, olio, formaggi, tartufo, confetture, artigianato abruzzese e tante altri.

Al Castello di Semivicoli arriva Westville, la nuova Cena con Delitto di Cronosfera, un giallo originale ideato da Fabrizio Di Marco. L’atmosfera è quella western dei film di John Ford, Sergio Leone e Quentin Tarantino. Nel bel mezzo di scazzottate e sparatorie, faccia a faccia con spietati pistoleri, starà a voi riuscire a risolvere il giallo prima che inizino a volare le pallottole.

Eventi di più giorni

Venerdì 1° novembre 2019

Per la Festa di Ognissanti vedere programma a parte

Sabato 2 novembre 2019

Cronocena con delitto al Castello di Semivicoli

Serata Anni 70-80-90 da Schiavone e co. a San Giovanni Teatino

Wild Acoustic Trio al Fuori Corso di Chieti

Il tributo a Zucchero allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

Si gioca a Il Cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Domenica 3 novembre 2019

Una domenica al museo gratis

Tavaglini e Trabucco Duo a Villa Frigerij a Chieti

A Smile from Godzilla live al Primo di Chieti

Aperibirra e visita al Castello di Roccascalegna

Si balla latino al Dirty Dancing di Ortona