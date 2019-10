Salsitaly Winter 2019 a Montesilvano: artisti, programma

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2019 nuova edizione del festival di kizomba – salsa – bachata tra studio, divertimento e due concerti

MONTESILVANO – Nuova edizione di Salsitaly Winter a Montesilvano. Dal 31 ottobre al 3 Novembre 2019 presso l’Hotel Serena Majestic e il Grand Hotel Adriatico appuntamento con il mondo delle danze caraibiche ma anche kizomba e tango.

Un edizione all’insegna dello studio e del divertimento con centinaia di workshop, la partecipazione dei migliori artisti internazionali, i migliori maestri nazionali e i migliori dj del panorama italiano. Quest’anno in apertura, Venerdì 1 Novembre, si terrà il concerto dei ”Maykel Blanco y Salsamaior (Special Guest Mayto Rivera)” e sabato 2 Novembre ci sarà il concerto “Emilio Frias – El Nino y La Verdad” per rendere unico e irripetibile questo grande evento. Il Salsitaly ha sempre centrato l’importante obiettivo del Sold Out, con oltre 2mila presenze.

All’interno della manifestazione sarà presente anche l’edizione del Kizombitaly. Appuntamento fisso per tutti i kizomberi, con lezioni, stage e studi di aggiornamento con i migliori artisti angolani. Una sala stage riservata e una Sensual Room esclusiva per ballarla tutta la notte in compagnia dei più importanti dj’s Internazionali. Ritorna all’interno della manifestazione anche Tangoitaly.

Un Cast di straordinari Artisti, Maestri e Campioni, a cominciare dal grande Roberto Zuccarino, saranno con noi a Montesilvano per una full immersion nel Tango.

Più di 15 ore di Workshops e lezioni tematiche, 2 Noches de Milonga, con le esibizioni di tutti Maestri e le selezioni musicali di Dj internazionali, una sala esclusivamente dedicata al Tango, un’esposizione dei più prestigiosi brand di accessori moda Tango. Tra gli artisti presenti: Roberto Zuccarino, Bruno e Ale, Ramiro e Monica,Massimo e Oksana, Giovanni Sciuto, Barbara Cicero.

ARTISTI

SALSITALY LINE UP ARTISTI

⋆ Maykel Fonts y Sylvia Chapelli ⋆ Barbara Jimenez ⋆ Cuban Flex ⋆ Kirenia Cantin ⋆ Wilmer Navarro y Maria Moreno ⋆ Yoliana Conde ⋆ Yoandy Villaurrutia ⋆ Alexander Carbò ⋆ Albertico Calderon ⋆ Teresa Castaneda ⋆ Yuniel Gual y Addy Mendoza ⋆ Ivancito Camaguey ⋆ Rafael Hernandez y Nathalie Mila ⋆ Yoel Herrera ⋆ Mireisi Muchuli ⋆ Damaris Hechavarria ⋆ Johnny Vazquez ⋆ Felipe Polanco ⋆ Angelo Rito ⋆ Carla Voconi ⋆ Di Marzo Brothers ⋆ Max Lupo ⋆ Daniela Settanni ⋆ Vanessa Lacedonia ⋆ Antonio Berardi y Jasmina Berardi ⋆ Riccardo Ciminari y Silvia Fontana ⋆ Oscar Savon ⋆ Andrea Campagna ⋆ Fonts Company ⋆ Omara Lapera ⋆ Federica Gonfiantini ⋆ Michele Di Benedetto ⋆ Chiara Barone

BACHATITALY LINE UP ARTISTI

⋆ Ataca y La Alemana ⋆ Carlos Espinosa ⋆ Riccardo y Silvia ⋆Antonio y Jasmina ⋆ Gregory y Jessica ⋆ Maurizio y Simona ⋆ Fabio y Emanuela ⋆ Mirko y Alessia ⋆ Juan y Melissa

KIZOMBITALY LINE UP ARTISTI

⋆ Fernando y Michela ⋆ Morenasso y Adi ⋆ Nuno & Nagyla ⋆ Sophie Fox ⋆ Jadilson Santarosa ⋆ Dj Geppo

DIRETTORE MUSICALE

⋆ Dj Peppe Apice

VOICE

⋆ Luca Kalù De Marino

MUSICISTI

⋆ Humberto La Pelicula ⋆ Germano Carbotti ⋆ Gerardo Palumbo ⋆ Paolo Bianconcini ⋆ Daniele Cuscunà

DJ’S

⋆ Dj Pirata ⋆ Dj Androger ⋆ Dj Block ⋆ Dj Geppo ⋆ Dj El Timbal ⋆ Dj Nacho ⋆

INFORMAZIONI

(anche whatsapp) 3331462014

mail: info@salsitaly.com

pagina Facebook: Salsitaly Raduno Salsero

Per tutti i dettagli delle varie promozioni e dei vari pacchetti visitate il sito web https://www.salsitaly.com/prezzi/

PROGRAMMA

Il programma completo con gli orari degli stage e altre informazioni utili sulle sale che ospiteranno le varie lezioni prossimamente disponibili. Al momento sono state programmate le serate con i due concerti dell’1 e 2 novembre ma ci saranno anche spettacoli e serata danzante su più sale mentre il 31 ottobre speciale Halloween Party Night.

Sono previsti per la manifestazione:

3 giornate di stage con i migliori Maestri Italiani ed Internazionali

Stage con percussioni dal vivo

2 serate di show dei più grandi ballerini del panorama mondiale

Migliori dj per 2 notti di ballo fino all’alba

Intrattenimento e musica 24 ore su 24.