REGIONE – Dopo la discesa, nella giornata di mercoledì, di un fronte freddo dal Nord Europa, accompagnato da un deciso calo termico, il cielo sarà spesso nuvoloso e temperature in linea con le medie se non a tratti al di sotto, in attesa di una nuova probabile perturbazione che potrebbe riportare piogge e rovesci. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 1° novembre



Ancora una giornata caratterizzata da cieli nuvolosi ma con rischio pioggia molto basso. Temperature senza particolari variazioni o in lieve aumento nei valori massimi, comunque in un contesto piuttosto fresco. Venti in rotazione da Ovest in quota, da Nordovest in pianura e lungo le aree costiere. Mari mossi.

Sabato 2 novembre



Giornata inizialmente stabile e soleggiata, con nuvolosità alternata a schiarite; nel pomeriggio-sera graduale aumento della nuvolosità per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in aumento. Mare poco mosso.

Domenica 3 novembre



Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; tesi dai quadranti sud occidentali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2 e 3 novembre)

Pescara VEN – min 14° max 15° SAB – min 15° max 18° DOM – min 16° – max 23°

Chieti VEN- min 12° max 14° SAB – min 12° max 18° DOM – min 14° max 23°

Teramo VEN – min 11° max 13° SAB – min 12° max 16° DOM – min 13° max 22°

L’Aquila VEN – min 13° max 18° SAB – min 13° max 15° DOM – min 13° max 16°



