Quali serate trovare il 1, 2 e 3 novembre 2019 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, swing, liscio, per un weekend speciale

PESCARA – Primo fine settimana di novembre 2019. Tutti i locali sono proiettati nella stagione invernale 2019/2020. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti della movida a Pescara del 1, 2 e 3 novembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 1 novembre

Al Natura Club nuova serata AyVamos, per l’occasione Dias De Los Muertos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo’, Gab, B3LM, Madzooka, Trew, Markoleeno, Balooba. Quest’anno nell’Area 1 si balla Reggaeton, Dembow, UrbanLatino mentre l’Area 2 è dedicata a Hip-Hop, Dancehall e Trap. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Al Piano Terra serata “Why not?”, aperitivo cenato e disco con Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Per gli amanti del latino nuova serata omaggio del Venerdì Momà sempre con due aree: nella principale musica caraibica, nell’altra disco e reggaeton. Al Cutty Sark torna “Arrogante” cena e disco, in consolle Nicola Simone e Giulio P, voice Alessia Ferretti. Omaggio donna entro le 00.30. Alla discoteca Magika musica anni 70/80/90 e commerciale, disponibile anche con il ristorante per la cena.

Sabato 2 novembre

La discoteca Megà presenta Stefano De Martini, Vincenzo Paccone e Carlo Martino con il party Adoro cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Jonathan Sterli, Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Club Zero 11 presenta Back to Basics con Bruno Curtis e Mattia Diodati. Cantieri Disco di Villanova, in collaborazione con Natura, presenta una serata in compagnia delle selezioni di Mark Bear, Hilarious, Andrea DF e Yuri.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Nuova serata al Fico’s Disco Latin Club con Gold Party, ingresso omaggio entro le 23.30. Rockwild Party al Bizarre con le selezioni di Umberto Palazzo dj; Roby Lyza’s Vobes da Vini e Oli.

Al Momà a Collecorvino nuova serata Dance Anni 70 80 90 in compagnia dei djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. Possibilità di aperitivo cenato; ingresso omaggio uomo/donna. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Al Cutty Sark torna La Fanatica: Reggaeton, Moonbahton e Latin House. L’Unicentro di Montesilvano presenta una nuova serata danzante in compagnia dell’Orchestra Giovanna Live. Allo Swing Craze Club appuntamento con il Jazz da ballare, e protagonista sará una band stellare: la Billy Bros Swing Orchestra.

Domenica 3 novembre

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio ore 16.30 con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20.30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta. Sarà presente l’Adamo in Musica Band. Al Natura Club Remember Alceste con le selezioni di Roby Di Maio; sspecial guest i djs Spranga e Enrico Filippini. Musica brasiliana con la Beto Banda da Vini e Oli.