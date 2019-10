Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Salsitaly a Montesilvano le mostre e le escursioni

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo primo weekend di novembre? Partiamo subito con la nuova edizione di Salsitaly Winter a Montesilvano in corso di svolgimentopresso l’Hotel Serena Majestic e il Grand Hotel Adriatico. Un appuntamento con il mondo delle danze caraibiche ma anche kizomba e tango. Un edizione all’insegna dello studio e del divertimento con centinaia di workshop, la partecipazione dei migliori artisti internazionali, i migliori maestri nazionali e i migliori dj del panorama italiano.

Gli amanti dell’arte potranno visitare, presso le sale del Museo delle Genti D’Abruzzo, la mostra fotografica collettiva Sottopelle. La mostra, ad ingresso gratuito, raccoglie 9 progetti autoriali realizzati dagli studenti che hanno partecipato al nostro Master sul Progetto Fotografico. Diretto da Michele Palazzi, noto fotografo italiano vincitore del World Press Photo, il più importante premio internazionale di fotogiornalismo, il Master rappresenta uno degli appuntamenti formativi e artistici più alti della scuola: un percorso di crescita autoriale e di valorizzazione delle proprie capacità espressive rivolto a chiunque è interessato a fare della fotografia la principale forma di espressione della propria sensibilità.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Abruzzo in occasione del centenario dell’impresa di Fiume, gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo ospitano, invece, la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

Per chi volesse trascorrere qualche ora all’aria aperta i segnalano la passeggiata nella valle dell’Orfento e la traverata alle pendici della Majella tra i colori dell’autunno.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Eventi di più giorni

Salsitaly a Montesilvano

Paolo dei Lupi al Florian Metateatro

Mostre

Venerdì 1 novembre

Per la Festa di Ognissanti vedere programma a parte

Sabato 2 novembre

A cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Passeggiata nella Valle dell’Orfento

Traversata alle pendici della Majella tra i colori dell’autunno

Giampiero Margiovanni presenta Ossa presso la Scuola Macondo

Alla SOMS di Spoltore omaggio a Frida Khalo

Paolo dei lupi al Florian Metateatro

Andrea Castelfranato live al Babilonia

Il tributo dei Reddot ai Red Hot Chilli Pepper al Loft 128 di Spoltore

Domenica 3 novembre

A cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella Una domenica al Museo gratis Carlo Valente live alla Scuola Macondo Milonga con Ariel Leguizamon y Yesica Esquivel al El Guiro di Montesilvano