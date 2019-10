Cosa fare a L’Aquila e provincia nel weekend? In primo piano gli appuntamenti enogastronomici, le escursioni

L’AQUILA – Cosa fare nel primo weekend di novembre nell’aquilano? Sagra della castagna a Cesaproba, dove si potranno assaporare si potranno assaporare numerose specialità gastronomiche preparate unicamente con i migliori prodotti tipici locali, come gli gnocchi, fatti in casa, conditi con tartufo e funghi porcini; la caratteristica pecora alla cottora e i fragranti arrosticini locali; tanti dolci e tante e prelibate ricette della tradizione a base castagne, farro e ceci, tutte da abbinare ad un buon bicchiere di vino novello.

Sagra della castagna anche a Santa Marie, dove un lungo percorso eno-gastronomico, che si snoderà per le suggestive stradine del centro storico, proietterà il visitatore indietro nel tempo. Sabato, nel borgo medievale di Opi, sedicesima edizione di Sapori d’autunno. Nel centro storico, vestito a festa per l’occasione, tra i vicoli, il fresco e la tranquillità del borgo, tra canti e musica popolare, si possono degustare piatti caratteristici della tradizione. Il falò in piazza colorerà la serata di un’atmosfera magica ed incantevole

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Scanno e nella Valle di Arano, da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio a piedi oppure in e-bike.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Sagra della castagna a Santa Marie

Venerdì 1° novembre

Per la Festa di Ognissanti vedere programma a parte

Sabato 2 novembre



In ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Tramonto da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

A cavallo nelle Valli di Scanno

Sapori d’Autunno a Opi

Notte nera a Castel di Ieri

Si balla al Guernica a Pizzoli

Domenica 3 novembre

A cavallo nelle Valli di Scanno

Una domenica al museo gratis

Alessandro Quarta Quartet al Teatro Caniglia di Sulmona