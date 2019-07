Sagre a Teramo agosto 2019: dove e quando

Birre, arrosticini, porchetta tra i protagonisti delle sagre in programma nel mese di agosto 2019 a Teramo e provincia. Gli appuntamenti

Cominciamo con la Festa della Birra a Teramo, in programma dal 1° al 4 presso il parco fluviale: oltre 50 birre artigianali, arrosticini, street food, panini, hamburger e musica tutte le sere. Ad Aquilano, frazione del Comune di Tossicia, trentanovesima Sagra del timballo, piatto tipico teramano preparato integralmente dalle donne della Pro Loco seguendo rigorosamente l’antica ricetta tramandata da generazioni. Musica live, spettacoli e anche balli latini. Negli stessi giorni a Colledara, in località Villa Petto, quarta Sagra dell’arrosticino abruzzese con musica dal vivo e dj set.

Nel Centro Storico di Castellalto quattordicesimo Festival delle birre. Tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle 1.00, apertura del percorso delle birre e stands gastronomici ma anche musica in compagnia di Spaghetti Rocchenroll, Triumvirale, Decimo Meridiano solo per citare il nome di qualcuno degli artisti che saliranno sul palco. A Casoli d’Atri la Sagra degli spaghetti al pesto casolano, delle anguille e del baccalà; una sagra che nasce da molto lontano ed è legata a questa ancestrale tecnica di pesca, che localmente viene denominata pesca con la “Maciacca” o “Pesca legale”, per il fatto che non comporta l’utilizzo di ami ma fa solo affidamento all’abilità del pescatore.

A Basciano cinquantaduesima edizione della Sagra del Prosciutto Abruzzese e Festival dell’ Organetto Du’bbotte: un connubio di gastronomia e folklore. A Torricella Sicura diciassettesima Sagra de li pizzond (frittella), un alimento povero del quale si cibavano i contadini nella pausa mattutina dal lavoro nei campi, con l’aggiunta di peperoni fritti, tartufo, prosciutto rucola e grana. Sagra della bruschetta a Tozzanella di Tossicia: due giorni pieni di intrattenimento, musica, arte e buon cibo, accompagnato, ovviamente da buona birra e vino. Faiete di CEllino Attanasio ospita per la ventisettesima volta la Sagra del tartufo. A Torano Nuovo Sagra del Gusto, conosciuta anche come Sagra del vino, della salsiccia, dei maccheroni e del formaggio fritto, che quest’anno spegne le cinquanta candeline. A Isola del Gran Sasso Sagra dell’Arrosticino e del Formaggio Fritto: stand gastronomici, musica dal vivo e Marc Morandi e Uccio De Santis tra gli ospiti. Dal 17 al 22 invece, appuntamento a Campli con la quarantottesima Sagra della porchetta italica, la più antica d’Abruzzo. A Colledoro diciottesima edizione della Sagra della mortadella alla brace.

Calendario sagre a Teramo nel mese di agosto 2019

