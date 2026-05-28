L’Aquila, il LAI Abruzzo inaugura la nuova sede in via delle Aquile

L’AQUILA – Il LAI Abruzzo – Lavoro, Apprendimento, Innovazione, Ente Formativo della CISL, inaugurerà venerdì 29 maggio alle ore 12.00 la sua nuova sede in via delle Aquile 18, negli spazi storici della CISL aquilana ricostruiti dopo il sisma. Un luogo simbolico che torna a vivere come presidio di formazione, crescita professionale e coesione sociale.

L’apertura rappresenta un passaggio significativo per il territorio e per l’intero sistema della formazione professionale: un ambito che oggi più che mai assume un ruolo strategico per accompagnare i cambiamenti del mercato del lavoro, sostenere l’occupazione e offrire nuove opportunità a giovani, lavoratori e imprese.

La nuova sede nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza del LAI sul territorio, ampliando l’offerta di percorsi formativi innovativi, servizi di orientamento e iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze. Un investimento concreto sulla città e sulla regione, in una fase storica in cui la formazione continua è uno strumento essenziale di emancipazione, inclusione e innovazione.

All’inaugurazione interverranno:

Valentino Parlato, Presidente LAI Abruzzo

Stefano Mastrovincenzo, Presidente IAL Nazionale

Giovanni Notaro, Segretario Generale CISL Abruzzo Molise

Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

Roberto Santangelo, Assessore della Regione Abruzzo con delega a Formazione, Istruzione, Ricerca, Università, Sociale e Cultura

L’incontro sarà un’occasione di confronto sul valore strategico della formazione come leva di crescita personale e collettiva, nel solco dell’impegno che LAI e CISL portano avanti quotidianamente per la qualità del lavoro, l’inclusione e lo sviluppo dei territori.

L’apertura della nuova sede vuole essere anche un messaggio chiaro: investire sull’Aquila significa investire sul futuro dell’Abruzzo, creando spazi dedicati all’apprendimento, all’orientamento e alla costruzione di nuove opportunità professionali e sociali.