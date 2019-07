Sagre a L’Aquila agosto 2019

Festa del contadino, Sagre della pizza, “Pecure allu cutture”: sono alcune delle sagre in provincia de L’Aquila nel mese di agosto 2019

Cominciamo subito il giorno 2 con la Summer Edition della Sagra del carciofo a Prezza mentre il giorno dopo al Castello di Capestrano arriva la Festa del Vino e del moscato, un nuovo evento dedicato alla valorizzazione di vini e prodotti tipici del territorio. Il 4, in Piazza del Popolo a Pacentro, quatordicesima edizione della “Pecure allu cutture”, evento gastronomico che vuole ristabilire il legame storico del centro con l’attività pastorale e gli scenari paesaggistici montani. Dal 7 al 9, invece, a Cesaproba, Sagra della pizza, con musica folk disco e divertimenti per bambini. A Fossa tradizionale appuntamento con la Festa della bistecca, giunta alla sua quarantunesima edizione: tutte le sere presso gli stand gastronomici appositamente allestiti si potranno gustare pasta e fagioli, pappardelle alla fossana, salsicce di maiale e le bistecche di vitello, maiale e pesce spada e gli immancabili fritti. Non mancherà la musica dal vivo.

A Tornimparte quarantesima Festa della montagna e sagra del prosciutto, della trota a Capestrano, della polenta a Villa San Sebastiano. Come avviene di consueto ogni anno, a Ferragosto a Gallo, frazione di Tagliacozzo, si svolge la Sagra della Salsiccia. A Picenze la Sagra degli Strozzapreti: con strozzapreti al sugo o al tartufo, arrosticini, bruschette e salsicce. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e da discoteca sotto le stelle a partire dalla mezzanotte. A Forcelle di Tornimparte si rinnova l’appuntamento con la Festa del Contadino, giunta quest’anno alla quinta edizione, e con la Sagra degli stringozzi alla contadina; a Navelli quarantatreesima edizione della Sagra dei ceci e dello zafferano: stand gastronomici, mostre, musica e nella giornata di domenica anche il trentottesimo palio degli asini. Chiudiamo con una new entry: a Cerchio prima edizione della Sagra della patata, con musica, buon cibo e divertimento.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno nell’aquilano nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre a L’Aquila nel mese di agosto 2019

2

Festa del carciofo – Prezza

3

Festa del vino e moscato – Capestrano

4

Vicoli in festa – Barisciano

Sagra della pecure allu cutture – Pacentro

7-9

Sagra della pizza – Cesaproba

9

Sagra dell’emigrante – Ridolfi

9-10

Sagra del vino – Vittorito

9-11

Sagra della bistecca – Fossa

Festa della montagna e sagra del prosciutto – Tornimparte

11

San Giovanni Vecchio in festa- San Giovanni in Valle Roveto

Sagra della trota – Capestrano

11-13

Festa degli gnocchi – Cese di Avezzano

12

Sagra della pizza – Balsorano

12-13

Sagra del porcino – Castelvecchio di Sante Marie

13-14

Sagra della polenta – Villa San Sebastiano

14-16

Festa medievale Terrae Pizculi – Pizzoli

15

Sagra della salsiccia – Tagliacozzo (AQ)

17

Sapori in festa – Pettorano sul Gizio

17-18

Sagra ceci e zafferano – Navelli

Sagra degli strozzapreti – Picenze

24

Sagra degli gnocchi – Opi

29

Sagra della patata – Cerchio