Street food, appuntamenti enogastronomici sotto le stelle, Notti di San Lorenzo in programma nell’agosto 2019 a Chieti e provincia

Dopo il successo ottenuto nelle tappe abruzzesi di L’Aquila, Sulmona e San Salvo, Street Food Time approda nella splendida costa vastese, sul lungomare Cordella a Vasto Marina dal 1° al 4. Stilosi food truck giungeranno da ogni parte d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse. Il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali e da musica dal vivo.

Le ricette della tradizione

Venerdì 2 e sabato 3 a Santa Maria Imbaro torna l’appuntamento con Mangiando Sotto le Stelle “Stasera Pago io”, manifestazione che quest’anno spegne dieci candeline. Tre serate caratterizzate dalla degustazione di pasta, birra e arrosticini e altri prodotti tipici locali e allietate da musica dal vivo. Dal 3 al 4 a San Vito Chietino seconda edizione di Gustando il Medioevo, con stand gastronomici, artigiani, musici, falconeria, artisti di strada, teatro, pasti tradizionali accompagnati di calici del Re.

Venerdì 9 a Fara San Martino, nel suggestivo borgo di Terravecchia, terza edizione di Borgo Stellato. Il divertimento non mancherà tra stand gastronomici, animazione per bambini, musica live, dj set fino a tarda notte e molto altro ancora. Venerdì 3 a Fara San Martino, nel suggestivo borgo di Terravecchia, l’associazione Giovani Faresi presenta la seconda edizione di Borgo stellato 2018: stand gastronomici, animazione per bambini, musica live e dj set fino a tarda notte.

Dal 9 all’11, nelle Notti di San Lorenzo, quelle in cui si osservano le stelle cadenti e si esprimono desideri, per gli abitanti di Pretoro e dintorni c’è un altro appuntamento importante: si tratta della Sagra itinerante lungo le vie del borgo. Un evento nato come sagra popolare ma che intende trasformarsi sempre più in un appuntamento di rilevanza regionale. Un connubio tra buona cucina, buona musica e bel paesaggio.

Dal 10 al 12 a Badia di Frisa torna l’appuntamento con una delle prime e più antiche sagre italiane: la Sagra bruschetta, prosciutto e melone. Tre serate di degustazioni presso gli stand gastronomici, allietate da musica live.

