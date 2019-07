Sagre a Pescara agosto 2019

Al centro degli appuntamenti in programma nel mese di agosto la Sagra della mugnaia accoppiata alla Notte nell’Ilex a Elice

Sguardo alle principali sagre a Pescara e provincia nel mese di agosto. Ricordiamo che ogni giorno nella nostra sezione dedicata alle sagre in Abruzzo troverete le schede dei singoli eventi con i dettagli.

Sagre in Abruzzo ad agosto: Chieti – Teramo – L’Aquila

Le ricette della tradizione

Dal 1° al 5 a Farindola, in provincia di Pescara, torna l’appuntamento con la Sagra del pecorino. La manifestazione, organizzata dalla Proloco e giunta quest’anno alla sua nona edizione, si svolgerà lungo le vie e le piazze del centro storico, Saranno presenti stand gastronomici gestiti da ristoratori locali che proporranno i prelibati “frutti del gregge” (ricette derivanti dalla tradizione pastorale abruzzese) quali: pecorino di Farindola ma anche arrosticini, ravioli di ricotta di pecora, spezzatino di pecora, ‘pallotte cacio e ova’ e vari tipi di pasta fatta in casa. Non mancherà la musica ad allietare le serate.

Da venerdì 2 a giovedì 8 undicesima edizione della Festa della Birra a Pianella. Saranno presenti stand gastronomici con birre spillate a freddo. Ogni serata non mancherà l’intrattenimento con la musica live delle cover band.

Dal 7 al 14 agosto uno degli appuntamenti clou dell’estate pescarese. Torna, infatti, nel borgo di Elice, in collaborazione con la Sagra della Mugnaia, prodotto tipico d’eccellenza della Vallata del Fino, la Notte nell’Ilex, attestata come una delle rievocazioni storiche più affascinanti d’Italia, alla sua edizione numero sedici. Otto giorni di giorni di festa medievale, quattrocento figuranti, trenta ambientazioni fedelmente ricostruite, quindici Compagnie di animazione medievale, venticinque spettacoli al giorno a programma e molto altro per tornare indietro di mille anni.

Dal 9 all’11 Farindola sarà nuovamente protagonista con la dodicesima edizione di Pecorino e pecorini. Allietati da musica live, si potranno degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, dal tradizionale formaggio pecorino di Farindola al vino Pecorino autoctono, passando per il raffinato olio di produzione locale, birra artigianale, cioccolato pregiato e pane casareccio. negli stessi giorni Sagra del borgo ad Alanno.

