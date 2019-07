Pescara – Delfino Flacco Porto in diretta: dove seguire l’amichevole

Oggi pomeriggio allo Stadio degli Angeli di Palena i biancazzurri nel test prestagionale 2019 – 2020. Il match si potrà seguire in streaming sul canale della Pescara Calcio, ecco il link

PESCARA – Oggi Pescara impegnato alle ore 17 nel test precampionato contro il Delfino Flacco Porto presso lo Stadio degli Angeli di Palena. Per chi volesse seguire di persona il match vi rimandiamo all’articolo sui biglietti. Per tutti gli altri è possibile seguire il match comodamente da casa o sul proprio smartphone seguendo il link dello streaming presente su YouTube e precisamente sul canale del Delfino Channel che trasmetterà l’incontro in diretta:

PESCARA – DELFINO FLACCO PORTO IN DIRETTA

LE ULTIME DAL RITIRO

Prosegue la preparazione della squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Nella giornata di ieri la squadra allenata da Zauri ha svolto una doppia seduta. Si tratta del sesto giorno di lavoro per i biancazzurri che si sono divisi in gruppi per un lavoro di forza in palestra, salvo i portieri che sono rimasti sul terreno di gioco. Poi, nel pomeriggio, torelli, partitella a campo ridotto e tanta corsa.

Lavoro differenziato e terapie per Gennaro Scognamiglio (lombalgia), Ledian Memushaj (sciatalgia), Alessandro Bruno(lesione 1 grado vastò intermedio coscia), Antonio Balzano (sofferenza articolare caviglie); escono anzitempo nella sessione pomeridiana Cristian Galano (risentimento comparto mediale gamba) e Luca Crecco (contusione quadricipite); continuano il loro percorso individuale Hugo Campagnaro e Riccardo Maniero.

Sempre nella giornata di ieri si è svolta la presentazione del nuovo main sponsor “Lublan” presso la Delfino Training Center. Di seguito per chi volesse c’è il video per seguire la conferenza. Sale intanto a 736 il numero delle tessere abbonamento emesse. Per tutte le informazioni sulla nuova campagna abbonamenti 2019 – 2020 abbiamo già dato spazio sul giornale e potete consultare i prezzi dei vari settori.