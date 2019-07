Cologna paese: rottura condotta, senso unico alternato sulla SP 19

La rottura di una condotta del Ruzzo provoca un abbassamento della sede stradale. Tecnici della Provincia con i vigili del fuoco a lavoro già da questa notte

TERAMO – La rottura di una condotta dell’acqua della Ruzzo reti ha provocato un abbassamento della sede stradale all’ingresso di Cologna paese, sulla provinciale 19. Già questa notte i tecnici della Provincia sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco per transennare l’area e installare un semaforo per il senso unico alternato. Questa mattina nuovo sopralluogo insieme alla Ruzzo reti per valutare il danno e concordare gli interventi per la riparazione del danno.