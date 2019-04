Eventi a Chieti: weekend dal 19 al 21 aprile

Cosa fare nel weekend pasquale nel teatino? In primo piano la Processione a Chieti e la seconda edizione di Artigian Gusto a Torino di Sangro



CHIETI – Tanti gli eventi in programma nel terzo fine settimana di aprile a Chieti e provincia. Partiamo da quelli in preparazione alla Santa Pasqua. In primo piano la Processione del Venerdì Santo a Chieti, che, partendo dalla Cattedrale, passerà attraversoPiazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Via C. De Lollis, Piazza Matteotti, Via Arniense, Via dei Crociferi, Via Vicoli, Via Sant’Agata, Via Galiani, Via degli Agostiniani, Via Toppi, C.so Marrucino, Piazza Valignani, Via dei Domenicani, Largo Barbella, Via M. V. Marcello, Piazza Templi Romani, Via Priscilla, Via Ravizza, Via Zecca, Piazza Trento e Trieste, C.so Marrucino, Piazza Valignani, Via Pollione, fino ad arrivare in Piazza San Giustino. Processione del Venerdì Santo a San Giovanni Teatino.

Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, a Torino di Sangro torna l’apputamento con Artigian Gusto: prodotti tipici, artigianato, antiquariato, collezionismo, area dedicata ai bambini con gonfiabili, area ristorazione con menù di grigliata, spettacoli, animazione e molto altro.

Se cercate della buona musica, come sempre, sono tante le proposte dei locali: dai live di Rock ad Soul, Spaghetti Rocchenroll ai tributi a Ligabue e Mina e Celentano, passando per quello a Lucio Battisti dei prendila così, per citarne alcui. Agli appassionati d’arte segnaliamo, invece, la mostra dedicata all’artista casertana Rossana Petrillo dal titolo “Empatia”, allestita presso La Galleria Trifoglio Arte di Chieti.

Volete trascorrere qualche ora all’aria aperta? Si va a cavallo da Punta Penna a Punta Aderci e torna l’aperitivo cenato al Trabocco a San Vito Chietino. Per gli appuntamenti culturali ricordiamo che alla Libreria De Luca presenta il suo Romanzo agricolo. Possibiltà di ballare latino al Brown Moon di Chieti. Per quanto riguarda le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Mostre:

Eventi di più giorni

sabato e domenica: Artigian Gusto a Torino di Sangro

Venerdì 19 aprile 2019

In occasione del Venerdì Santo abbiamo scelto di proporVi soltanto eventi di preparazione alla Santa Pasqua.

Processione a Chieti

Processione a San Giovanni Teatino

Sabato 20 aprile 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Aperitivo cenato sul Trabocco

Alla Libreria De Luca di Chieti la presentazione del libro Romanzo Agricolo

A Le Catalpie concerto per bambini da 0 a 6 anni

Rock ad Soul live al Cafe Racer di Chieti

Tributo a Ligabue dei Mondovisione allo Stammtisch Tavern di Chieti

Tributo a Mina e Celentano dei Celenton alla Baia delle Siree di Fracavilla al mare

Spaghetti Rocchenroll al Kela Bar di Vasto

80 voglia di lei allo Schiavone & co a San Giovanni Teatino

La Pasqua caliente al Brown Moon di Chieti

Ray Sugar Show da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Domenica 21 aprile 2019

Per gli eventi i programma il giorno della Santa Pasqua si rinvia alla sezione dedicata.