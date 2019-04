Pasqua 2019 in Abruzzo: gli eventi in programma

Tradizione, natura, arte, gusto, musica a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti previsti per Pasqua in Regione

Pasqua è ormai alle porte: avete già deciso cosa fare? L’Abruzzo vi aspetta tra tradizione, arte, buon cibo, natura, borghi, musica e divertimento. Gli appuntamenti sono tanti e per tutti i gusti. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare un a serena Pasqua 2019, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a Pescara, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Per i film in programmazione nelle sale cinematografiche d’Abruzzo è presente una sezione apposita con tutti i dettagli.

Provincia di Pescara

Nel centro storico di Spoltore torna l’appuntamento con La Madonna che corre, una sacra rappresentazione di antica origine, ripetuta puntualmente ogni anno a mezzogiorno al termine della Santa Messa.

Pasqua, tempo permettendo, potrebbe essere l’occasione per trascorrere qualche ora all’aperto. E allora perchè non approfittarne per una gita in e-bike nella Valle del Tirino o a Caramanico oppure per una escursione nella Valle dell’Orfento? Per chi non rinuncia al piacere della tavola, invece, sono tante le proposte gastronomiche. Segnaliamo il pranzo di Pasqua a base di carne o pesce al Cafè Les Paillotes; con menù di mare al Ristorante La Grotta del marinaio; tradizionale con le classiche pietanze abruzzesi al Parc Hotel Villa Immacolata o alla Fattoria Galasso; di mare al Ristorante La Griglia o al Tre Palme di Montesilvano.

Nel tardo pomeriggio al Centro Commerciale Porto Allegro 2.0 di Montesilvano è in programma l’apertura delle uova di Pasqua, con degustazione di cioccolata e tante sorpese per tutti. Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; all’Aurum Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo.

Chi invece preferisce trascorrere la giornata di Pasqua in famiglia e puntare sul dopocena potrà ascoltare musica dal vivo all’Osteria della musica a Cepagatti, dove ci sarà il tributo a Zucchero degli Spirito DiVino oppure al Loft 128 di Spoltore o allo Jammin Club di Montesilvano dove, rispettivamente, i Tra Palco e Realtà renderanno omaggio a Ligabue e i Back to the System ai System of a down.

Provincia di Chieti

Nel teatino, per chi opta per una giornata tranquilla all’insegna del pranzo tradizionale non mancano le proposte, partendo da quella “d’altri altri tempi” al Castello di Semivicoli per arrivare a quelle con menù di mare del Supporter Beach di Fossacesia o del Nuovo Albergo di Chieti o della Taverna Anxa di Lanciano, passando per quelle con portate della tradizione abruzzese de Il cerchio e la botte di Francavilla al mare oppure di Villa Tamerici a Ortona. Pranzo in allegria con musica, balli in collaborazione delle scuole di ballo della zona all’Arhea di Vasto.

Da metà pomeriggio in poi Digestive Party al Primo di Chieti, con musica rock e sound Anni ’90. In serata da non perdere il tributo a Lucio Battisti dei Prendila così allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo. Come ogni domenica si balla latino al The Hostel a Chieti.

Provincia dell’Aquila

La primavera inoltrata favorisce le gite all’aria aperta che nell’aquilano d’ora in avanti non mancheranno mai. Tra le tante gite in programma ci piace segnalarvi il “Trekking di Pasqua in Abruzzo: tra briganti, vette, boschi, laghi, storia e arte” o la più “tranquilla” passeggiata con il gregge nelle Gole del Sagittario.

A Sulmona si rinnova l’appuntamento con la Madonna che scappa in piazza, che si svolge a mezzogiorno nella Piazza Maggiore di Sulmona ed è organizzata da secoli dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto. Rievoca il momento in cui la Vergine Maria incontra il Cristo risorto. La Madonna, mentre corre verso il figlio, perde il mantello nero del lutto. Rito analogo è la Madonna che Vele, che si svolge a Introdacqua, in provincia de L’Aquila.

Per chi vuole pranzare fuori in compagnia le proproste sono varie: dal pranzo con menù tipico abruzzese al Ristorante Parco dei Pini a L’Aquila o a Il Vecchio Muro a Sulmona. Si canta al Karaoke e si ascolta musica dal vivo al The Gallery i Caporciano.

Provincia di Teramo

Storia e tesori dell’entroterra teramano incontreranno i profumi e sapori della tradizione pasquale, grazie alla visita guidata al Borgo e alla Fortezza di Civitella del Tronto. All’insegna della tradizione anche i pranzi proposti da La Vineria a Teramo e dal Ristorante Miramare a Mosciano Sant’Angelo. Ma le proposte sono davvero numerose e per tutti i gusti: con menù alla carta (carne o pesce) da Edo’s a Tortoeto; di carne, accompagnato da animazione, all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro; a base di pesce a La Lanterna di Sant’Egidio alla Vibrata o al Cuciniere di Roseto degli Abruzzi, per citarne alcuni. In serata, musica dal vivo in compagnia dei The Fuzzy Dice a Isola del Gran Sasso, di Banda Piazzolla e Direzioni Parallele a Pineto mentre Antonio Sorgentone, fresco vincitore dell’ultima edizione di Italia’s got Talent arriva a Giulianova. In quest’ultima località si balla al Novavita Beach, con selezioni musicali di Claudio Corna dj.