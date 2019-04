Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Disco, latino, milonga, liscio, balli di gruppo per un weekend pasquale speciale

PESCARA – Terzo weekend di aprile, quello pasquale, ricchissimo di occasioni di divertimento e di appuntamenti speciali. Siamo a segnalarvi quelli più interessanti della movida Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate. In concomitanza con il Venerdì Santo, abbiamo preferito, per questa settimana, indicarvi soltanto le occasioni di divertimento in agenda per sabato e domenica. Ritorneremo con il consueto programma completo degli appuntamenti giovedì prossimo.

Il sabato notte (2o aprile)

Il sabato notte del Megà Disco Dinner propone il live degli Exentia: dopodichè tutti a ballare con la musica mixata dai djs Jonathan Sterli, Andrea Germani, Pino Titta. Nuova serata dedicata alla musica anni ’70, ’80, ’90 al Momà di Collecorvino: Saturday night è il titolo dell’appuntamento che si apre dall’aperitivo cenato e prosegue con la disco party con Dj Luca di Carlo, Pino Corneli in consolle.

Al Club Zero 11 torna Hush Hush, Easter Edition: in consolle Marco Djames, Deyayu e lorenzotodiscoexe.it. Al Qube torna l’appuntamento con Blackbox Flow: musiche selezionate dai djs Miaibi e Mohen, Moko e Fazer Musica latina e Reggaeton con la Fabrica del Ritmo al Nettuno beach: cena con Damiano Almonti e Leonard, dopocena in compagnia di dj Almonti; specialguest con il violinista Alessio Di Nisio.

Cantieri goes to Natura Disco: nella Main Room la line up sarà formata da Leon, Skizzo e Mazu mentre nella Room 3 si balla in compagnia di Tba. Al Groove torna Squeeze in compagnia di Rastauno Sound & ShezZan. Appuntamento RnB, Moonbathon e Reggaeton djs al Cutty Sark con La Fanatica Eater Party. Da Vini e oli Palazzo dj’s Italian Party. Psychotrendy al Bizarre con le selezioni di dj Stefano D’Elia. A Il Saloon di Popoli dj set Anni 70-80-90 ma si ballano anche latino e reggaeton.



La domenica (21 aprile)

Al Moma si balla su due aree: reggaeton e house con urban freedom atto II.