Le sagre di Giugno 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – In Abruzzo, giugno è il mese in cui l’enogastronomia torna a essere un vero e proprio filo rosso che unisce borghi, piazze e comunità. La ciliegia, simbolo della stagione e protagonista indiscussa delle prime settimane estive, guida un calendario ricco di appuntamenti che celebrano prodotti tipici, ricette della tradizione e l’identità più autentica della regione. Ma non è l’unica: con l’arrivo del caldo, si moltiplicano le occasioni per vivere l’Abruzzo all’aria aperta, tra sagre storiche, festival popolari e serate dedicate ai sapori locali.

A Pescara, il mese si apre con l’atmosfera vivace dello Street Food al Porto Turistico, dove i truck provenienti da tutta Italia trasformano la Marina in un percorso di assaggi che spazia dalle specialità regionali ai piatti creativi della cucina di strada. Poco più a sud, a Celenza sul Trigno, il 2 giugno torna Borgo e Gusto, un appuntamento che negli anni ha saputo valorizzare il borgo attraverso degustazioni, musica e un coinvolgimento sempre più ampio della comunità locale.

La Sagra della Ciliegia di Raiano, dal 5 al 7 giugno, resta uno degli eventi più attesi della Valle Peligna: una festa che attraversa generazioni e che ogni anno richiama visitatori da tutta la regione. Le ciliegie locali, celebri per qualità e dolcezza, diventano il cuore di un percorso che si snoda tra vicoli, stand gastronomici e profumi di brace, con arrosticini, salsicce, formaggi e vino della zona.

Il calendario prosegue poi con alcune delle sagre più radicate nella tradizione abruzzese. A Villa Popolo di Torricella Sicura, dal 12 al 14 giugno 2026, il protagonista è il formaggio fritto, preparato a mano secondo l’antica ricetta teramana e accompagnato da formaggi tartufati, arrosticini e carni alla brace. A Casoli, il 19 e 20 giugno, il festival dedicato alle pallotte cace e ove celebra uno dei piatti simbolo della cucina povera abruzzese, affiancato dalla pizza scima e dalla totera, il dolce tipico del paese.

A Sant’Omero, dal 16 al 21 giugno 2026, la cornice del centro storico ospita la nuova edizione di Un Castello di Birra, un percorso tra birre artigianali, pizza al forno a legna e specialità locali che si intreccia con la scoperta degli antichi fondaci e dei vicoli del borgo. Sempre nel territorio chietino, a fine mese, torna anche la Sagra della Pizza Scima in contrada Pianibbie Ripitella, un appuntamento che custodisce una delle preparazioni più identitarie della cucina contadina.

Il mese si chiude con due eventi che richiamano ogni anno migliaia di appassionati. A Teramo, dal 25 al 28 giugno 2026, il Parco Fluviale De Carolis diventa il cuore pulsante di Rustell’ – Festival dell’Arrosticino d’Abruzzo, una maratona gastronomica dedicata al re indiscusso della cucina regionale. Nelle stesse date, a Bugnara, la Sagra del Formaggio Pecorino propone un viaggio tra le eccellenze casearie della zona, tra degustazioni, incontri e tradizioni che si tramandano da generazioni.

Giugno, insomma, è il mese ideale per scoprire l’Abruzzo attraverso i suoi sapori: un invito a muoversi tra borghi, colline e piazze, lasciandosi guidare da profumi, storie e prodotti che raccontano l’anima più genuina della regione.