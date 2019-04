Pasqua a Teramo: eventi weekend dal 19 al 21 aprile

Cosa fare a Teramo nel weekend pasquale? In primo piano la Processione della Desolata a Teramo, Spring fest a Silvi e tanta musica dal vivo

TERAMO – Al centro del terzo weekend di aprile a Teramo e Provincia ci sono gli eventi legati alla Pasqua. In primis, a Teramo la processione della Desolata, le cui origini risalgono al 1260: trattasi della rappresentazione della Madre che va alla disperata ricerca del figlio.

A Silvi appuntamento con Spring Fest con giostrine e attrazioni per grandi e piccoli. Possibilità di gustare prodotti alla brace, pizza, pesce fritto o panini, il tutto annaffiato da fiumi si birra.

Tanti i live, che vedranno sul palco alcune tra lee band più acclamate del momento: Direzioni Parallele, Vanesia, Mobili Trignani, per citarne solo alcune, mentre direttamente dalla Francia approdano a Teramo i Blackbird Hill. Momento clou domenica sera con il concerto di SAntonio Sorgentone a Giulianova.

Si balla a Martinsicuro al One Hundred e al Sixteen, ad Alba Adriatica al Gattopardo, a Giulianova al Novavita Beach. Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d'Abruzzo.

Eventi di più giorni

sabato e domenica: Silvi Spring Fest

Venerdì 19 aprile 2019

In occasione del Venerdì Santo abbiamo scelto di proporVi soltanto eventi di preparazione alla Santa Pasqua o, comunque, di evitare di indicare gli appuntamenti di puro divertimento.

Processione della Desolata a Teramo

Sabato 20 aprile 2019

Mobili Trignani live al Bar Kavo di Penna Sant’Andrea

Chemical Friends live al Casolare di Isola del Gran Sasso

Vanesia live a La cantina degli antichi mestieri di Isola del Gran Sasso

Blackbird Hill live all’Officina di Teramo

Easter Party alla Birreria degli Artisti a Notaresco

Frankie J Finger Trio a Il Tempio della birra a Teramo

Direzioni Parallele live a Giulianova

T Boy and the Crazy Shakers live al Treasure Island di Pineto

Al Teatro Comunale di Teramo il concorso TeramoDanza

Serata latina al Gattopardo di Alba Adriatica

Latino e disco al One Hundred di Martinsicuro

Domenica 21 aprile 2019

Per gli eventi i programma il giorno della Santa Pasqua si rinvia alla sezione dedicata.