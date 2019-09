Eventi Teramo settembre 2019

In primo piano gli appuntamenti enogastronomici, l’Abruzzo Irish Festival a Notaresco eil concerto di Bandabardò

TERAMO – L’estate sta finendo. É anche il titolo della seconda serata di uno degli appuntamenti che ci attendono il 1° di questo mese. Dove? A Bivio di Arsita dove si potranno trovare cibo, cocktails, birra a fiumi e il live della Frank Hammond Soul Band, accompagnata da Rocco Ferri. Domenica 1 si conclude presso il centro sportivo Zampitto di Basciano la quarta edizione del Beer Festival: si potranno gustare specialità tedesche e birra, dalle patatine fritte ai wurstel bavaresi e bianchi passando per i crauti e lo stinco di maiale. Con musica dal vivo e animazione per bambini. Ultimo giorno presso l’azienda agricola Di Pancrazio a Piancarani di Campli anche del secondo Festival del formaggio fritto e dell’arrosticino a Piancarani di Campli, con stand aperti a partire dalle ore 18.30.

EVENTI SETTEMBRE 2019: Abruzzo – Pescara – Chieti – L’Aquila | Sagre – Concerti

A Castelnuovo Vomano terza Sagra de li pipindune con specialità a base di peperoni e musica dal vivo. A Mosciano Sant’Angelo edizione numero sessantadue di Uva Viva Uva, con degustazioni di vini e prodotti locali. Nel borgo medievale di Notaresco nuovo appuntamento con Abruzzo Irish Festival, giunto alla sua sesta edizione: cultura, musica e tradizioni irlandesi. A Torricella Sicura venticinquesima Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti locali: l’obiettivo della manifestazione è quello di riscoprire e valorizzare la cultura contadina di un tempo.

Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, venerdì 13 concerto di Bandabardò, band fiorentina dal nome che vuole omaggiare Brigit Bardot e che vanta otto album in studio e due live. Lo scorso anno ha festeggiato i primi venticinque anni di carriera con un lunghissimo tour e con il singolo “Se mi rilasso collasso”, al quale hanno partecipato Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in provincia di Teramo nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Teramo settembre 2019

1

4-8

Sagra de li pipindune – Castelnuovo Vomano

5-6

Uva Viva Uva – Mosciano Sant’Angelo

5-8

Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti tipici locali – Torricella Sicura

6-8

Abruzzo Irish Festival – Notaresco

13

Bandabardò in concerto a Isola del Gran Sasso