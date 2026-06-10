Abruzzo, ordinanza anti-calore: stop al lavoro sotto il sole nelle ore critiche

REGIONE – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato una nuova ordinanza anti-calore che introduce limitazioni per i lavoratori esposti a prolungata attività sotto il sole. Il provvedimento, adottato insieme all’assessore alla Salute Nicoletta Verì, all’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca e all’assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, sarà in vigore fino al 31 agosto.

L’ordinanza stabilisce il divieto di lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 su tutto il territorio regionale per i settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed attività affini. Il divieto scatta solo nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sulla piattaforma Worklimate (categoria lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa alle ore 12) segnala un livello di rischio “alto”.

Restano validi eventuali accordi aziendali migliorativi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, purché non in contrasto con l’ordinanza regionale.

Le prescrizioni non si applicano a pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e relativi appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, protezione civile o tutela della pubblica incolumità. In questi casi, tuttavia, è obbligatoria l’adozione di misure organizzative e operative per ridurre il rischio legato alle alte temperature.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle azioni regionali per la tutela della salute dei lavoratori durante i mesi estivi, caratterizzati da ondate di calore sempre più frequenti e intense.