Presentata la Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2026 al Marina di Pescara

PESCARA – È stata presentata questa mattina al porto turistico Marina di Pescara la 5ª edizione della Cerasuolo d’Abruzzo Cup, l’evento velico organizzato dal Circolo Nautico Pescara 2018 con il patrocinio del Comune di Pescara e la collaborazione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Una manifestazione che unisce sport, convivialità e promozione del territorio, celebrando il colore rosé del Cerasuolo d’Abruzzo, uno dei vini più identitari della regione.

La regata prevede due veleggiate d’altura competitive, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno, all’interno di una tre giorni (12–14 giugno) dedicata alla vela e alle eccellenze locali. Quest’anno l’evento si avvicina ulteriormente alla città: il party del sabato sera e le premiazioni della domenica si svolgeranno accanto all’arena del porto, in sinergia con Funambolika, lo spettacolo che inaugura la stagione estiva del Marina.

Il programma

L’apertura è prevista per venerdì 12 giugno con l’alza bandiera e un aperitivo sulla terrazza della Club House del CNP, riservato agli armatori delle imbarcazioni provenienti da Pescara, Giulianova, Vasto, Ortona, Francavilla e San Benedetto.

Le regate si svolgeranno sabato sul percorso Pescara–Ortona e domenica nello specchio d’acqua antistante il Marina.

Le dichiarazioni

Andrea Mori, socio del Circolo Nautico e ideatore della manifestazione, ha sottolineato la volontà di “mettere la vela al centro della valorizzazione del territorio, unendo il Cerasuolo e le eccellenze enogastronomiche locali”. Quest’anno, ha aggiunto, l’evento si avvicina simbolicamente alla città grazie a una “pergola” realizzata con il supporto dell’azienda Colonna Sistemi.

Per Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, la Cerasuolo Cup “è un esempio concreto di come il vino possa dialogare con territorio, sport e turismo”. Il Cerasuolo, ha ricordato, “è oggi uno dei vini che meglio rappresentano l’Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali”.

L’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli ha evidenziato come la manifestazione contribuisca “all’immagine sportiva ed enogastronomica della città”, mentre Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara, ha rimarcato il ruolo dei circoli nel rendere vivo e attrattivo il porto.

Ferdinando Ciccozzi, consigliere del CNP, ha ricordato il fitto calendario di regate e veleggiate legate al territorio, insieme alla crescita della scuola vela.

Natalino Zaami, presidente di De Gusto Eventi, ha anticipato la creazione di un “villaggio” con quattro isole enogastronomiche dedicate al pescato locale, ai vini e ai gelati artigianali.

Lorena Marcucci, titolare de L’Altroporto, ha ringraziato l’organizzazione a nome dei partner che sostengono l’iniziativa.

Partner della manifestazione

Consorzio Vini d’Abruzzo, Colonna Sistemi, De Gusto Eventi, Saquella, Il Delfino Pescherie, Usail, Mercato del Pane, Vittoria RMS, Banca Generali Private, Rustichella d’Abruzzo, Terme di Popoli, Bar Napoli, New York Grafica.