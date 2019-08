Quali saranno i principali eventi musicali in Regione a settembre? Jovanotti, Facchinetti, Leali, Baccini, Max Gazzè, Malika Ayane

Sarà un settembre ricco di appuntamenti musicali dal vivo quello che sta per arrivare. Dopo una estate al top, tanti nomi illustri calcheranno i palchi allestiti in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Domenica 1 in piazza Duomo a L’Aquila appuntamento con la grande musica d’autore. Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album Gigi: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz da Paolo Di Sabatino al piano, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria. A Trasacco, invece, a chiusura delle Feste Patronali in onore dei Santi Cesidio e Rufino Martiri e della Madonna di Candelecchia, i Ricchi e Poveri porteranno sul palco la loro consueta e irresisistibile allegria. Martedì 3 il Tutta la vita Tour dei Nomadi farà tappa a Casalbordino: cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano.

Sabato 7 sarà il giorno dell’evento più chiacchierato dell’estate. Dopo il no a Vasto (dove il concerto era in programma per il 17 agosto), a Pescara e Fossacesia, le cui candidature sono state respinte, Montesilvano sarà tappa del Jova Beach Party, il tour che sta portando Jovanotti in giro per l’Italia. Dopo le tappe di Francavilla al mare, Balsorano e Barisciano, Roby Facchinetti tornerà in Abruzzo con il tour Inseguendo la mia musica: l’ex Pooh sarà infatti a Manoppello Scalo, in occasione delle Feste Patronali in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio Martiri. Domenica 8 Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, sarà ospite al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila mentre Fausto Leali si esibirà a Pacentro in occasione della Corsa degli Zingari. Venerdì 13 a Isola del Gran Sasso arriveranno i Bandabardò.

Super ospiti alla 186esima edizione delle Feste di Settembre a Lanciano. Si comincerà sabato 14 con Francesco Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano. Domenica 15 ospite in piazza Plebiscito sarà Max Gazzè, cantautore, bassista e attore romano, reso noto dal brano del 1998 “Vento d’estate”, cantata assieme a Niccolò Fabi. Si chiuderà lunedì 16 con Malika Ayane, raffinata cantautrice, già vincitrice al Festival di Sanremo del Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” e del Premio della Sala Stampa Radio e Tv.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in agenda in Regione nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

1

Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio

Ricchi e Poveri – Trasacco (AQ)

3

Nomadi – Casalbordino (CH)

7

Jova Beach Party – Montesilvano (PE)

Roby Facchinetti – Manoppello Scalo (PE)

8

Cristina D’Avena – L’Aquila

Fausto Leali – Pacentro (AQ)

13

Bandabardò – Isola del Gran Sasso (TE)

14

Francesco Baccini

15

Max Gazzè – Lanciano (CH)

16

Malika Ayane – Lanciano (CH)