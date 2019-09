Teramo Basket, calendario amichevoli precampionato 2019 – 2020

TERAMO – A meno di un mese dall’inizio della stagione 2019/2020 il Teramo Basket 1960 ha definito il calendario ufficiale delle amichevoli precampionato. I ragazzi di coach Manuel Cilio disputeranno i primi due scrimmage in casa: mercoledì 4 settembre contro la Yale Pescara e sabato 7 settembre contro il Pescara Basket.

A seguire ci sarà il “Torneo di Lanciano”, con i biancorossi che affronteranno i frentani giovedì 12 settembre nella prima semifinale per poi disputare la conseguente finale venerdì 13 settembre. Il programma si chiuderà sabato 21 settembre al Pala Tricalle contro la Teate Basket Chieti e poi, domenica 29 settembre, tutti pronti per l’esordio in trasferta sul parquet storico di Jesi.

Nel frattempo la società biancorossa comunica che è in prova il giovane playmaker (classe 2001) Valerio Cucchiaro, che lo scorso anno ha militato nell’ABC Cantù (C Silver) affiancando l’esperto Christian Di Giuliomaria. Coach Cilio e il suo staff valuteranno nei prossimi giorni se inserirlo o meno nel roster.

Calendario completo delle amichevoli precampionato:

mercoledì 4 settembre: Teramo Basket 1960 – Yale Pescara @Teramo (ore 19:00)

@Teramo (ore 19:00) sabato 7 settembre: Teramo Basket 1960 – Pescara Basket @Teramo (ore 18:00)

@Teramo (ore 18:00) giovedì 12 settembre: Lanciano Basket – Teramo Basket 1960 @Lanciano (ore 20:30)

@Lanciano (ore 20:30) venerdì 13 settembre: finale Torneo di Lanciano @Lanciano

@Lanciano sabato 21 settembre : Teate Basket Chieti – Teramo Basket 1960 @Chieti (ore 18:00)