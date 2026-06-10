Commercio ambulante, Magnacca: “Nuove Linee guida danno certezza agli operatori”

REGIONE – Le Linee guida sul commercio ambulante emanate dal Ministro Urso rappresentano “un passaggio politico e amministrativo fondamentale”, colmando una lacuna che per anni ha creato incertezze per centinaia di operatori e per i Comuni. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto), commentando il decreto che introduce il nuovo disciplinare a cui gli enti locali dovranno adeguarsi per il rilascio delle concessioni di posteggio nelle aree pubbliche.

Secondo Magnacca, il provvedimento “incide in modo chiaro su un settore vitale per l’economia regionale e normalizza un’attività che rappresenta un servizio reale ai cittadini”. Le nuove regole prevedono che le concessioni per i mercati rionali vengano rilasciate tramite procedura selettiva e abbiano una durata decennale. Stessa durata anche per le fiere storiche, mentre per le fiere occasionali la concessione sarà limitata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dal Comune.

Un impianto normativo che, sottolinea l’assessore, “restituisce certezza del diritto agli operatori economici e ai consumatori, fissando regole chiare e condizioni che migliorano qualità e organizzazione del servizio”.

Il nuovo sistema di valutazione delle domande è articolato su 100 punti:

-fino a 60 punti per i criteri obbligatori (stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza sul posteggio, valorizzazione della microimpresa);

-fino a 40 punti per criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio.

Magnacca ricorda inoltre il lavoro svolto dalla Regione Abruzzo a sostegno del settore: “Lo scorso anno abbiamo pubblicato un avviso dedicato ai commercianti ambulanti, erogando circa 3 milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento delle attrezzature. Un bando che ha registrato 92 istanze finanziate e un numero elevatissimo di richieste, segno dell’interesse e della vitalità del comparto”.

È invece ancora aperto, con scadenza 24 luglio, l’avviso rivolto ai Comuni tra 15.000 e 45.000 abitanti per interventi di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione dei mercati rionali coperti.