Eventi L’Aquila settembre 2019

In primo piano le sagre, il Wine Festival e i concerti di Fabio Concato e Paolo Sabatino Trio, Ricchi e Poveri e Sergio Cammariere

L’AQUILA – Cosa fare a Settembre nell’aquilano? Si parte ubito domenica 1 quando nel centro storico di Roccacasale si svolge il secondo giorno di Borgo di Fate, l’evento che si propone come obiettivo quello di rappresentare miti e leggende tramandati nel tempo su fate, streghe ed elfi. Il progetto vede coinvolti ristoratori e cantine vinicole, in quanto ogni punto in cui è diviso il borgo sarà anche uno spazio enogastronomico dove poter assaggiare vini locali e pietanze caratteristiche del paese. A Santo Stefano di Sessanio si chiude la quarantanovesima Sagra della lenticchia, dove poter degustare lenticchie ma anche tanti altri piatti della tradizione.

EVENTI SETTEMBRE 2019: Abruzzo – Pescara – Chieti – Teramo

Prima edizione a Tagliacozzo del Wine Art festival, con banchi d’assaggio, seminari e degustazioni. A Rosciolo de’ Marsi appuntamento con Saperi e sapori del Velino, che vuole valorizzare il territorio, facendone conoscere le eccellenze, attraverso un percorso narrativo che coinvolge tutto il pubblico.

Passiamo agli appuntamenti musicali che si aprono il giorno 1 in piazza Duomo a L’Aquila con la grande musica d’autore. Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album Gigi: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz da Paolo Di Sabatino al piano, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria.A Trasacco, invece, a chiusura delle Feste Patronali in onore dei Santi Cesidio e Rufino Martiri e della Madonna di Candelecchia, i Ricchi e Poveri porteranno sul palco la loro consueta e irresisistibile allegria.

Sabato 21 all’Anfiteatro Romano di Aminternum Sergio Cammariere si esibirà in una tappa del suo La fine di tutti i miei guai tour. Sarà un grande viaggio musicale nei vari generi, dalla musica latina e brasiliana fino al blues e al jazz, che però seguirà sempre il tema dell’amore come sentimento al quale non si può resistere.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in provincia de L’Aquila nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi L’Aquila settembre 2019

1

7-8

Wine and Art Festival – Tagliacozzo

14

Sapori e saperi del Velino – Rosciolo dei Marsi

21

Sergio Cammariere – Aminternum