Le sagre di settembre 2019 in Abruzzo

Nel mese di settembre sono ancora tanti gli appuntamenti enogastronomici in agenda. Ecco gli eventi da non perdere in Regione

L’estate sta finendo, ma a settembre sono ancora tante le Feste Patronali e le sagre in occasione delle quali poter degustare prodotti tipici e ascoltare musica dal vivo. Nel centro storico di Roccacasale torna l’appuntamento con Borgo di Fate, l’evento che si propone come obiettivo quello di rappresentare miti e leggende tramandati nel tempo su fate, streghe ed elfi. Il progetto vede coinvolti ristoratori e cantine vinicole, in quanto ogni punto in cui è diviso il borgo sarà anche uno spazio enogastronomico dove poter assaggiare vini locali e pietanze caratteristiche del paese. A Santo Stefano di Sessanio quarantanovesima Sagra della lenticchia, dove poter degustare lenticchie ma anche tanti altri piatti della tradizione. A Castelnuovo Vomano terza Sagra de li pipindune con specialità a base di peperoni e musica dal vivo.

SAGRE IN ABRUZZO A SETTEMBRE: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

A Mosciano Sant’Angelo edizione numero sessantadue di Uva Viva Uva, con degustazioni di vini e prodotti locali. Nel borgo medievale di Notaresco nuovo appuntamento con Abruzzo Irish Festival, l’autentico festival irlandese in terra d’Abruzzo. A Tornareccio torna Regina di Miele, la mostra mercato che nasce come promozione del territorio di Tornareccio e dei suoi prodotti agro-alimentari tipici: formaggi, salumi, olio, dolci e altre specialità locali. Una vera e propria rassegna del gusto fatta di stand espositivi, visite guidate alle aziende di apicoltura, degustazioni guidate, mostre fotografiche, incontri culturali, cooking show, artigiani all’opera, iniziative dedicate ai bambini, musica e tanto altro. A Torricella Sicura venticinquesima Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti locali, per riscoprire e valorizzare la cultura contadina di un tempo. Prima edizione a Tagliacozzo del Wine Art festival: enogastronomia e cultura. A Rosciolo de’ Marsi appuntamento con Saperi e sapori del Velino, tra stand enogastronomici, cantine aperte, artigianato, musica ed intrattenimento.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre a L’Aquila nel mese di settembre 2019

1

Borgo di Fate – Roccacasale (AQ)

Sagra della lenticchia – Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Feste Patronali – Trasacco (AQ)

2-16

Feste di settembre – Lanciano (CH)

4-8

Sagra de li pipindune – Castelnuovo Vomano (TE)

5-6

Uva Viva Uva – Mosciano Sant’Angelo (TE)

5-8

Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti tipici locali – Torricella Sicura (TE)

6-8

Abruzzo Irish Festival – Notaresco (TE)

Feste Patronali – Manoppello Scalo (PE)

7-8

Feste Patronali – Villa Badessa (PE)

Wine and Art Festival – Tagliacozzo (AQ)

14

Sapori e saperi del Velino – Rosciolo dei Marsi (AQ)

21-22