Eventi Chieti Settembre 2019

In primo piano la 186° edizione delle Feste di Settembre a Lanciano, che vedrà sul palco grandi artisti, e Tornareccio Regina di miele



CHIETI – Cosa ci attende a settembre nel teatino?A Rapino domenica 1 si conclude il Summer Beer Festival, con musica dal vivo, djset per tutto il pomeriggio, giochi e animazione per i bambini e specialità tedesche. Atmosfere teutoniche anche a Fresagrandinaria dove si concluderà la diciottesima edizione della Notte Bionda.

C’è molta attesa per la centoottantaseiesima edizione delle Feste di Lanciano, una delle manifestazioni di maggior richiamo a livello regionale. Grande spazio per gli appuntamenti enogastronomici con i prodotti del territorio ma anche per mostre, manifestazioni di ogni tipo, fuochi d’artificio e per la musica dal vivo, che ospiterà grandi nomi del panorama canoro italiano.

Si comincerà sabato 14 con Francesco Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano. Domenica 15 ospite in piazza Plebiscito sarà Max Gazzè, cantautore, bassista e attore romano, reso noto dal brano del 1998 Vento d’estate, cantata assieme a Niccolò Fabi. Si chiuderà lunedì 16 con Malika Ayane, raffinata cantautrice, già vincitrice al Festival di Sanremo del Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” e del Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Ad aprire gli appuntamenti musicali del mese saranno, però, i Nomadi, che il giorno 3 saranno a Casalbordino con il loro Tutta la vita Tour.

Sabato 22 e domenica 23 a Tornareccio torna l’ormai tradizionale appuntamento con Regina di Miele, la mostra mercato del miele e dei prodotti tipici promossa dal Comune. Per due giorni nei vicoletti del centro storico protagonisti i genuini prodotti della tradizione locale quali il miele, le mozzarelle, i salumi, l’olio, i dolciumi e tante altre tipicità del territorio. Il tutto accompagnato da incontri culturali, dibattiti, laboratori artistici e musica dal vivo.

