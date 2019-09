62° Festa dell’Uva “Uva viva uva” a Mosciano Sant’Angelo

MOSCIANO SANT’ANGELO – Da Giovedì 5 a Domenica 8 Settembre si svolgerà a Mosciano Sant’Angelo la consueta festa dell’Uva, anche quest’anno a cura della Pro Loco Musiano. L’evento che rievoca la vita rurale e contadina di un tempo, riempirà di sapori e profumi antichi le vie del borgo teramano, attraverso piatti tipici, ballate, canti tradizionali e fantastici carri allegorici nati dalla creatività delle diverse contrade di Mosciano.

Di spessore sarà l’incontro che aprirà la manifestazione. La giornalista Alessandra Angelucci infatti nella serata “Tra Terra, cielo e poesia”, incontrerà lo scrittore “paesologo” Franco Arminio e si avrà l’occasione di ascoltare i suoi testi pieni di poesia e magia.

In queste serata, i commercianti del centro storico proporranno piatti tradizionali con aperitivi e cene d’autore e sarà possibile partecipare a visite guidate per conoscere le opere della Street Art. Non mancheranno nelle diverse giornate le tradizionali sfide tra le contrade che, dopo aver sfilato con i carri di rappresentanza, parteciperanno ai classici giochi della festa dell’Uva, come corsa con la botte, corsa con la conca e gara di pigiatura.

L’atmosfera sarà avvolgente e gioiosa e l’intero paese si riempirà di festa e di bei ricordi. Alla fine della manifestazione, in piazza verranno annunciate e premiate le contrade vincitrici.