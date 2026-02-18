Eventi in Abruzzo nel weekend dal 20 al 22 febbraio 2026

REGIONE – Il fine settimana del 20, 21 e 22 febbraio 2026 porta in Abruzzo un ricco programma di appuntamenti culturali, gastronomici e naturalistici. Tra sagre legate al Carnevale, spettacoli teatrali di grande livello, concerti che spaziano dalla classica al jazz, attività all’aria aperta e mostre di rilievo nazionale, il territorio si anima con proposte capaci di coinvolgere pubblici diversi. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Gli appuntamenti golosi

Il weekend si muove nel segno delle tradizioni popolari e dei sapori tipici legati al periodo di Carnevale. Pur non essendo uno dei mesi più ricchi di sagre, il territorio propone comunque appuntamenti diffusi organizzati dalle Pro Loco e dalle associazioni locali, con degustazioni di dolci carnevaleschi, piatti della cucina invernale e feste di piazza che animano borghi e centri storici. Molti eventi enogastronomici si intrecciano con le celebrazioni carnevalesche, offrendo stand con cicerchiata, castagnole, chiacchiere e specialità regionali. Tante sono le sfilate di Carnevale in programma, rinvviate per maltempo lo scorso fine settimana.

Teatro

A Chieti, il 21 e 22 febbraio, il Teatro Marrucino accoglie “Gin Game” di D. L. Coburn, Premio Pulitzer, interpretato da Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. Lo spettacolo sostituisce “Tutto per bene” con Leo Gullotta, annullato per motivi tecnici. Il pubblico avrà inoltre l’occasione di incontrare gli artisti domenica 22 febbraio alle 12:00 nel Foyer Bar del teatro. A Sulmona, il Teatro Maria Caniglia propone sabato 21 febbraio “L’Avaro Immaginario – In viaggio verso Molière da Napoli a Parigi”, con Enzo Decaro, un omaggio raffinato alla tradizione partenopea e alla comicità molieriana. L’Aquila, invece, ospita al Ridotto del Teatro Comunale “Le Dieu du Carnage” (Il dio del massacro) di Yasmina Reza.

Concerti e Musica

L’Abruzzo si prepara a una settimana ricchissima di musica, con appuntamenti che spaziano dalla classica al jazz, passando per proposte originali e contaminazioni sorprendenti. A Pescara, il 20 febbraio al Teatro Massimo, la rassegna della Società Luigi Barbara ospita Debora Brunialti e Paola Biondi ai pianoforti insieme al violinista Marcello Fera, per un viaggio che va da Rachmaninov a Bernstein fino alla celebre Rhapsody in Blue di Gershwin. Il giorno successivo, al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila, l’ISA presenta Il Violino del Diavolo, con Georgios Balatsinos sul podio e Nurie Chung come solista, in un programma che unisce Paganini, Rossini e una prima assoluta di Papadimitriou. Il 22 febbraio sarà invece Teramo a ospitare, nell’Aula Magna dell’Università, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Alessio Allegrini, affiancata dai Fiati dell’Accademia di Santa Cecilia, con musiche di Mozart e Haydn. Sempre il 21 febbraio, a Pescara, l’Auditorium Flaiano accoglie il Colibrì Ensemble con il Requiem di Mozart, mentre a Città Sant’Angelo il Teatro Comunale propone un concerto straordinario dell’Orchestra da Camera del Music Festival dedicato a Haydn e Wagner. Per chi si trova sulla costa teramana, il 22 febbraio il Centro Congressi Salinello di Tortoreto ospita la replica del concerto ISA Il Violino del Diavolo.

Accanto alla musica classica, non mancano proposte trasversali e di grande fascino. Il 20 febbraio, all’Auditorium del Parco dell’Aquila, I Solisti Aquilani si esibiscono con il violoncellista Enrico Dindo, mentre a Sulmona il Teatro Maria Caniglia accoglie lo spettacolo musicale-cabaret di Greg & Massimo Pirone Quintet.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila si inaugura Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Vsitabile fino al 30 maggio 2026.