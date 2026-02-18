Abruzzo: prorogata la Cassa integrazione per la Nsg Pilkington

SAN SALVO – Via libera alla proroga della Cassa integrazione per contratti di solidarietà a favore dei lavoratori dello stabilimento Nsg Pilkington di San Salvo. La decisione è arrivata al termine dell’incontro tra Regione Abruzzo, Ministero del Lavoro, parti sindacali e azienda.

L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto) ha evidenziato le principali novità della misura:

la durata della Cassa integrazione passa dal marzo 2027 al 31 dicembre 2026

la percentuale di utilizzo scende dal 20% dello scorso anno a un massimo del 15%

la rotazione interesserà 1.807 lavoratori

Una riduzione che, secondo Magnacca, rappresenta un segnale positivo e un’inversione di tendenza, anche in vista del ripristino del turn over entro l’anno, che potrà favorire nuova occupazione e l’ingresso di competenze aggiornate nei cicli produttivi.

Un piano industriale orientato all’innovazione

In attesa di un miglioramento del mercato automotive, il gruppo Nsg ha avviato un piano industriale ad alto valore tecnologico, puntando su prodotti innovativi e nuove quote di mercato.

Tra gli interventi programmati:

oltre 120 milioni di euro per la produzione di nuovi prodotti tecnologici

80 milioni di euro per il rifacimento del forno fusorio float

Investimenti che confermano la volontà dell’azienda di rafforzare la competitività dello stabilimento di San Salvo.

Magnacca: “Regione impegnata su formazione e tutela occupazionale”

La Regione Abruzzo, ha aggiunto Magnacca, continuerà a garantire politiche attive del lavoro e percorsi di qualificazione professionale per tutti i dipendenti coinvolti. L’obiettivo è seguire da vicino l’evoluzione aziendale, tutelare i livelli occupazionali e accompagnare la transizione verso tecnologie più sostenibili e innovative.

Secondo l’assessore, la combinazione tra Cassa integrazione, investimenti industriali e nuove opportunità di inserimento rappresenta un percorso concreto per sostenere lavoratori e territorio.