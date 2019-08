Jovanotti in concerto a Montesilvano: biglietti, viabilità, parcheggi e scaletta

Il Jova Beach Party, evento dell’estate 2019, sarà finalmente in Abruzzo il 7 settembre. Tutte le informazioni utili per partecipare all’evento

MONTESILVANO – Sabato 7 settembre il Jova Beach Party, che sta portando Jovanotti in giro per l’Italia, approderà sulla spiaggia di Montesilvano. Il concerto, già in programma per lo scorso 17 agosto sulla spiaggia di Vasto, era saltato per criticità evidenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti. Il cantante, appena appresa la notizia, aveva manifestato il suo malcontento per la decisione presa e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra location che potesse accogliere il suo tour. Come possibili alternative, erano state fate le candidature di Pescara e Fossacesia, che però erano state scartate, per criticità logistiche la prima e per mancanza del tempo necessario per valutare la fattibilità della seconda proposta, in quanto il 7 settembre – come aveva dichiarato il manager dell’artista- era l’unica data utile per portare il Jova Beach Party in Abruzzo. L’evento avrà inizio a partire dalle ore 16.

Biglietti

Come annunciato da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sulla propria pagina Facebook, appena appresa la notizia dell’ufficializzazione della data, valgono i biglietti di Vasto. Chi non potrà partecipare il 7 settembre 2019 avrà le seguenti opzioni:

Partecipazione al Concerto di Milano – Linate del 21 settembre. Per confermare questa scelta, è necessario inviare una mail, entro e non oltre il giorno 2 settembre, a ecomm.customerservice@ticketone.it, specificando nell’oggetto: Recupero Jova Beach su Milano-Linate del 21/09/2019, indicando il proprio numero d’ordine. Richiesta di rimborso. I biglietti acquistati con modalità consegna ”Corriere Espresso”: dovranno essere spediti INTEGRI e in ORIGINALE tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 02/09/2019 (data timbro postale) presso: TicketOne S.p.a., Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano; C.a. Divisione Commercio Elettronico.

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del nostro sito.

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partite dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto.

La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

I Biglietti acquistati con “Ritiro sul luogo evento”: dovrà inviare richiesta di rimborso rispondendo alla mail arrivata da ecomm.customerservice@ticketone.it indicando il numero ordine entro e non oltre il 02/09/2019

I biglietti acquistati presso TicketOne S.p.A. verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo le commissioni di servizio, già fatturate ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del nostro sito.

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato, L’operazione di riaccredito sarà effettuata entro 30 giorni e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Il costo del biglietto (unico) per assistere al Jova Beach Party sul lungomare Aldo Moro di Montesilvano è di 59,80 euro (52 euro + prevendita). I biglietti si possono acquistare online sul sito www.ticketone.it.

Divieto punti accesso

All’appuntamento sono attesi circa 33.000 spettatori, da tutta la Regione e da ogni parte d’Italia. Per questo motivo l’evento è stato studiato in tutti i dettagli per garantire l’afflusso degli spettatori e la loro sicurezza.

All’uopo, il lungomare di Montesilvano, nel tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti ‘Bagni Bruno’ e ‘Sabbia d’Oro’, resterà chiuso il 7 settembre da via Maresca a via Arno.

Il giorno dell’evento vigerà il divieto di balneabilità a partire dalle ore 19.

La pineta sarà interdetta e vigilata dal 6 settembre.

Dal 31 agosto sarà chiuso il tratto di strada compreso tra via Marinelli a via torrente Piomba per consentire le operazioni di montaggio del palco

Viabilità e parcheggi

Saranno messi a disposizione circa 4800 parcheggi a Montesilvano in zona Cormorano, Porto Allegro, Warner Village, via Cavallotti,; altrettanti a Pescara in zona Aurum, parcheggio stadio, via Breveglieri, aree di risulta. Da Pescara le navette porteranno al piazzale del PalaRoma a Montesilvano, da dove a piedi si raggiungerà l’area del concerto. Per i bus ci sarà il parcheggio Ibisco a Città Sant’Angelo.

Misure di sicurezza e oggetti proibiti

All’ingresso del villaggio ci sono controlli di sicurezza con regole simili agli aeroporti.

Nell’area del concerto sarà severamente vietato introdurre:

caschi, valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza;

bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni);

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro;

borracce di metallo, thermos;

animali di qualsiasi genere e taglia;bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne;

penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, gopro, iPad, tablet, computer portatili e powerbank.

biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.

Si potrà portare una sola bottiglietta d’acqua da 0,5 litri ma senza tappo.

La possibile scaletta

A questo punto, non ci resta che ipotizzare una possibile scaletta, tenendo conto delle canzoni che, fino ad oggi non sono mancate nelle precedenti tappe del tour.

Megamix

Ti porto via con me

Salvami

Mani libere

Vado

Oh, vita!

Fame

Estate

Serenata rap

La statua della mia libertà (Samuel cover)

Nuova era

Tutto l’amore che ho

Io danzo

Piove

Sabato

A te

Baciami ancora

L’estate addosso

Bella

L’ombelico del mondo

Attaccami la spina

La mia moto

Tanto

E non hai visto ancora niente

Tensione evolutiva

Penso positivo

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ragazzo fortunato