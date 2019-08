Diretta Catanzaro – Teramo: dove seguirla in tv o streaming

Si apre oggi la stagione della squadra biancorrossa con la prima trasferta in programma alle 16.30. Ecco dove e come seguirla, le ultime

CATANZARO – Oggi, domenica 25 agosto alle 16.30 in campo Catanzaro e Teramo per la prima di campionato del girone C di Serie C 2019 – 2020. Subito un match difficle per i biancorossi al “Ceravolo” contro una delle squadre sulla carte più blasonate del girone. Nutrita cornice di pubblico prevista con circa 6mila spettatori sugli spalti. Per i tifosi abruzzesi in trasferta la Questura di Catanzaro raccomanda di seguire questo percorso: Autostrada del Mediterraneo E45 (Salerno-Reggio Calabria), Uscita 320 Lamezia Terme, Direzione Catanzaro/Crotone e Strada Statale 280 Dei Due Mari (E848), Uscita Catanzaro Centro (non uscire prima a Catanzaro Sud). Personale della Polizia di Stato curerà il trasferimento della tifoseria verso il Settore Ospiti dello Stadio Ceravolo di Catanzaro. Il match sarà arbitrato da Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale l’arbitro di Catanzaro – Teramo coadiuvato dagli assistenti Giorgio Rainaldi e Daisuke Emanuele Yoshikawa entrambi della sezione di Roma 1

Eleven Sport

Il match sarà trasmesso via streaming da Eleven Sport dalle 16.30 (https://elevensports.it/live/). Ricordiamo che per utilizzare il servizio è possibile effettuare un abbonamento mensile al prezzo di 4.99 euro mentre quello annuale con due mesi in omaggio a 49,99 euro. Lo stesso consentirà di seguire tutti i match dei tre gironi di Serie C oltre alle gare play off e play out.

Probabili formazioni

Autieri deve sciogliere alcuni dubbi di formazionecon Figliomeni, Riggio e Signorini a contendersi una maglia in difesa mentre a centrocampo possibile staffetta Casoli – Favalli. In avanti tridente con Kanoute e Nicastro supportati da Di Livio o Mungo. Saranno indisponibili Fischnaller e Urso mentre gli squalificati sono Pinna e Risolo. Tedino risponde con l’inserimento di Mungo e Ilari al posto degli assenti Minelli e Lasik che si aggiungono a Speranza, Soprano, D’Aniello, Celentano, Infantino (che dovrebbe cambiare squadra) e Pinzauti. In avanti Mungo a supporto di Cianci e uno tra Magnaghi e Martignago. Vediamo di seguito i possibili 11 che vedremo in campo.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Riggio, Martinelli; Statella, Maita, De Risio, Casoli; Kanoute, Nicastro, Di Livio. A disposizione: Adamonis, Mittica, Signorini, Figliomeni, Favalli, Nicoletti, Giannone, Novello, Mangni, Calì. Allenatore: Auteri.

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Di Matteo; Santoro, Arrigoni, Ilari; Mungo; Cianci, Martignago A disposizione: Lewandowski, Tentardini, Bregasi, Persia, Viero, Bombagi, Cappa, Birligea, Magnaghi. Allenatore: Tedino.