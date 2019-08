Catanzaro – Teramo 2-1: cronaca, tabellino

I biancorossi, in doppio svantaggio, sbagliano un calcio di rigore. Accorciano le distanze grazie a un autogol ma non completano la rimonta

TERAMO – Brutto esordio in campionato per il Teramo, sconfitto sul campo del Catanzaro per 2-1. Dopo un avvio di partita caratterizzato da un lungo possesso di palla da parte loro, i padroni di casa passano in vantaggio al 17′ con Nicastro, che sfrutta un rimpallo favorevole dopo che Celiento aveva colpito il palo. Poco dopo, su una veloce ripartenza di Kanoute, Riggio si procura il calcio di rigore; dal dischetto kanoutè non sbaglia e porta la sua squadra sul 2-0. A inizio ripresa gli ospiti hanno subito la possibilità di accorciare le distanze grazie a un penalty concesso per un fallo di Celiento; dagli undici metri, però, Bombagi si fa parare il tiro. Per celiento continua la giornata negativa perchè poco dopo devia nella propria porta un cross avversario. La ripresa prosegue senza grosse emozioni fino al triplice fischio finale che decreta la vittoria del Catanzaro.

Il tabellino

US CATANZARO: 1 Di Gennaro, 4 Maita, 5 Celiento, 7 Kanoute (69′ 29 Mangni), 11 Statella, 14 Riggio, 19 De Risio, 20 Di Livio (75′ 9 Calì), 25 Martinelli (75′ 10 Giannone), 27 Casoli (88′ 22 Adamonis), 28 Nicastro. A disp: 12 Mittica, 3 Favalli, 15 Signorini, 17 Novello, 23 Figliomeni. All. Auteri

TERAMO CALCIO: 1 Tomei, 4 Cristini, 8 Arrigoni (K) (54′ 28 Viero), 10 Martignago (33′ pt 19 Bombagi), 11 Mungo, 20 Ilari (54′ 3 Tentardini), 21 Santoro (54′ 23 Cappa), 24 Cianci (54′ 9 Magnaghi), 26 Piacentini, 27 Di Matteo, 29 Cancellotti (VK).

A disp: 22 Lewandowski, 15 Bregasi, 18 Persia, 25 Birligea. All. Tedino.

Arbitro: Eduart Pashuku di Albano Laziale

Assistenti: Rinaldi e Yoshikawa di Roma

Reti: 17′ Nicastro, 25′ Kanoute (rig), 52′ Celiento (aut.)

Ammoniti: Di Livio, Ilari, Arrigoni

Foto del riscaldamento prepartita fonte sito ufficiale Teramo Calcio