Elezioni a Pineto: Robert Verrocchio confermato sindaco con il 43.84%

PINETO – Robert Verrocchio con la lista “Scegliamo Pineto!” è il nuovo sindaco di Pineto. Per lui il 43.84% dei voti ovvero 3054 (11 seggi). Ha avuto la meglio sugli altri 3 candidati a sindaco ovvero Luca Di Pietrantonio per la Lega Salvini – Pineto Civica che ha ottenuto il 27.88% (2356 voti e 2 seggi) quindi Filippo Da Fiume per il Movimento 5 Stelle con il 23.10% (1952 voti e 2 seggi) e Paolo Passamonti per Sicuramente Pineto 12.88% (1088 voti e 1 seggio).

