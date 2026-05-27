Sicurezza stradale in Abruzzo: controlli congiunti estivi dopo la riunione in Prefettura

L’AQUILA – Si è svolta ieri, presso la Prefettura dell’Aquila, la riunione interprovinciale di coordinamento delle Forze di Polizia convocata dal Prefetto Vito Cusumano. All’incontro hanno partecipato anche i Prefetti di Chieti, Pescara e Teramo, insieme ai vertici delle Forze di Polizia territoriali, alle Polizie Stradali competenti e all’Assessore regionale alla mobilità.

L’obiettivo della riunione era definire un calendario di controlli congiunti lungo le principali arterie che conducono alle località montane dell’Abruzzo, in vista dell’aumento del traffico previsto per la stagione estiva. Le attività saranno mirate a garantire il rispetto del Codice della Strada, la sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti e il contrasto alle condotte di guida pericolosa, con particolare attenzione ai limiti di velocità e alle violazioni più frequenti.

Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre saranno attivati servizi interforze lungo le seguenti direttrici:

S.S. 5 da Raiano a Castelvecchio Subequo

S.S. 5 quater tra Carsoli e Tagliacozzo

S.S. 83 da Gioia dei Marsi a Pescasseroli e da Pescasseroli a Castel di Sangro (area Parco Nazionale d’Abruzzo)

S.P. 17 da Pescina all’innesto con la S.S. 83

S.P. 60 dalla S.P. 17 a Cocullo (area Parco Nazionale d’Abruzzo)

S.S. 80 nei pressi del Valico delle Capannelle

S.S. 260 in direzione Montereale

Il piano condiviso punta a rafforzare la prevenzione e a migliorare la sicurezza stradale nelle zone più frequentate da turisti, motociclisti e residenti durante l’estate.