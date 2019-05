Elezioni a Bolognano: Guido Di Bartolomeo eletto sindaco

BOLOGNANO – Guido Di Bartolomeo della lista “Insieme per un impegno Comune” è stato eletto sindaco di Bolognano. 1331 sono stati gli elettori con il 57.78% che ha votato. Per Di Bartolomeo sono 444 i voti, pari al 59.84% (7 seggi). Di contro l’ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco per Progetto Comune si è fermato al 40.16% con 298 voti (3 seggi). Schede nulle: 14 Schede bianche: 13.

