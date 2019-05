Elezioni a Morro d’Oro: Romina Sulpizii nuovo sindaco

“Iniziamo un nuovo capitolo raccogliendo la fiducia dei nostri elettori trasformandola in responsabilità per il futuro della nostra bella Morro D’oro“

MORRO D’ORO – Sfida tutta al femminile a Morro d’Oro dove Romina Sulpizii per la lista Uniti per Morro d’Oro supera nettamente Valeria Maiorani dell’amministrazione uscente appoggiata dalla lista Dalla parte di Morro d’Oro. Un successo non pronosticato alla vigilia, soprattutto in queste dimensioni.

Per il neo sindaco 1.298 voti pari al 61.84% (8 seggi) mentre la sfidante si è fermata a 801 preferenze pari al 38.16% (4 seggi). Elettori complessivi 3.167 di cui votanti 2.169 pari al 68,49%. Schede nulle 52, bianche, 18 contestate.

Sulla pagina facebook della Lista Civica le prime parole del nuovo sindaco: “Iniziamo un nuovo capitolo raccogliendo la fiducia dei nostri elettori trasformandola in responsabilità per il futuro della nostra bella Morro D’oro”.

Di seguito il video con le sue prime dichiarazioni a caldo.

Foto tratta dalla pagina facebook della lista civica durante il comizio del 7 maggio scorso al Country House San Pietro