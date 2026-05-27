Abruzzo, approvata la Riforma del Sistema Idrico

REGIONE – Il Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato ieru, al termine di una lunga e articolata discussione, la Riforma del Sistema Idrico regionale, un provvedimento definito “epocale” dai gruppi di maggioranza e accolto con soddisfazione anche dal gruppo Patto per l’Abruzzo, che ha evidenziato l’accoglimento di alcune richieste ritenute fondamentali.

In particolare, Patto per l’Abruzzo sottolinea come il nuovo testo recepisca le istanze sulla tutela del personale delle società di gestione del servizio idrico integrato. Durante le audizioni, i sindacati avevano espresso forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori e per il rischio di riduzione degli organici. Le modifiche introdotte – spiegano – vanno nella direzione di garantire stabilità occupazionale e continuità dei servizi.

Tra gli elementi ritenuti più significativi figurano anche l’obbligo di acquisire il parere del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) e il rafforzamento della rappresentanza dei territori, ottenuto attraverso l’eliminazione della soglia di sbarramento che avrebbe penalizzato i comuni con meno di 3.000 abitanti. Dopo il voto in Aula, la proposta di ERSI relativa ai sub‑ambiti tornerà ora in Commissione per un parere obbligatorio, con l’obiettivo di arrivare a un testo il più possibile condiviso e trasparente.

Soddisfazione anche dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che definisce la riforma “all’avanguardia” e in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali. Secondo il gruppo, il nuovo impianto normativo consentirà una gestione più efficiente, sostenibile e innovativa delle risorse idriche, rafforzando la capacità dell’Abruzzo di affrontare sfide cruciali come la tutela ambientale e la sostenibilità. “Questa riforma – affermano – rappresenta un modello che può rendere l’Abruzzo un punto di riferimento nazionale nella gestione integrata delle risorse idriche”.