Elezioni a Giulianova: ballottaggio tra Costantini e Tribuiani

Sfida tra il Polo Civico e il centrodestra molto equilibrata con appena 267 voti di scarto tra i due candidati. Arboretti staccato di pochi punti percentuale

GIULIANOVA – Esito incerto nelle elezioni comunali a Giulianova dove alla conclusione dello spoglio nessun candidato sindaco l’ha spuntata al primo turno. Si così al ballottaggio tra Jwan Costantini, appoggiato dal Polo Civico e Pietro Tribuiani del centrodestra. Per il primo sono stati 4.050 i voti, pari al 30.98%; per il secondo 3.783 voti, pari al 29.94%. In corsa fino alla fine anche Giancristofaro Franco Arboretti (Il Cittadino Governante) che ha totalizzato 3.376 voti, pari al 25.83%. Più staccati i candidati Mauro Di Criscenzo (M5S) e Gabriele Filipponi (PD) rispettivamente al 7.28% e 6.97%.

Complessivamente al voto 13.543 persone, pari al 63.47%. 316 le schede nulle, 141 quelle bianche, 5 contestate.

Si trovà dunque procedere al secondo turno per decidere chi sarà il nuovo sindaco a Giulianova. Appuntamento per domenica 9 giugno.

ALTRI COMUNI NEL TERAMANO