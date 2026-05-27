SuperEnalotto, sfiorato il “6” in Abruzzo: a Spoltore centrato un “5” da 49.817 euro

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SPOLTORE – In Abruzzo sfiorato il “6” al SuperEnalotto: nell’estrazione di venerdì 22 maggio 2026 è stato centrato un “5” da 49.817,35 euro a Spoltore, in provincia di Pescara. La giocata vincente è stata registrata presso la Tabaccheria di Giacinto, in Viale Europa 126, come riportato da Agipronews.
L’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda fu vinto un jackpot da 35,4 milioni di euro. Per la prossima estrazione di martedì 26 maggio, il montepremi sale a 169,9 milioni di euro, attualmente tra i più alti al mondo. Un dato che accende l’interesse degli appassionati e rende ancora più attesa la prossima combinazione vincente del SuperEnalotto.