Ultimi giorni per completare l’iscrizione a “Lo Sport non va in Vacanza 2026”

PESCARA – Il Comune di Pescara e il CONI Abruzzo informano le famiglie che, in base alle graduatorie pubblicate il 20 maggio 2026, la scadenza per consegnare la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione al progetto “Lo Sport non va in Vacanza 2026” è fissata improrogabilmente al 28 maggio 2026.
Come previsto dall’Avviso Pubblico, gli ammessi che non hanno ancora completato l’iscrizione devono recarsi presso la Segreteria del CONI Abruzzo, in via Botticelli 28 a Pescara, dal 21 al 28 maggio 2026 (esclusi sabato e domenica), nei seguenti orari:
08:30 – 13:00
14:30 – 16:30
Per informazioni è possibile contattare il CONI Abruzzo al numero 085 2056264 o via email all’indirizzo abruzzo@coni.it.
Documentazione richiesta
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
-domanda di iscrizione presentata online, valida come dichiarazione sostitutiva;
-documentazione Legge 104/92 art. 3 per i minori che necessitano di insegnante di sostegno;
-certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
-copia del bonifico bancario della quota pro capite, intestato a CR CONI Abruzzo – IBAN: IT40K0100503600000000009314 – causale: “LO SPORT NON VA IN VACANZA 2026 – COGNOME NOME”;
-copia del documento di identità del genitore firmatario;
-eventuale delega dell’accompagnatore.
Si precisa che, decorso il termine del 28 maggio, si procederà allo scorrimento delle graduatorie.