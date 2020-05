Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 8 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo dell’8 maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 263 i pazienti ricoverati, con 12 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 8 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 25 casi su un totale di 1157 tamponi analizzati; 263 pazienti, 12 in terapia intensiva e altri 1495.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il Direttore del Dipartimento Salute regionale Claudio D’Amario ha previsto un ritorno alla normalità per il mese di giugno e una lunga convivenza col virus, fio ad un anno e mezzo: per questo auspica una realizzazione di una Rete Covid. L’assessore alle Attività Produttive Mauro Febbo ha annunciato alcune novità in merito alle criticità rilevate in alcune aree produttive in questa prima Fase 2: i lavoratori che viaggiano con mezzi pubblici verrà chiesta l’autocertificazione di non avere febbre superiore a 37,5 prima di salire sul mezzo; verranno istituti, ai fini della sorveglianza epidemiologica, su sei punti nevralgici nel territorio del tessuto produttivo della provincia di Chieti, postazioni mobili per effettuare tamponi volontari con risposta entro 48 ore per garantire più sicurezza ai lavoratori delle principali aziende; immediata presa in carico dei casi sospetti. Sul punto anche il capogruppo del M5S in Regione, Sara Marcozzi, si é detta soddisfatta.

L’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, alla redazione di “Sos Coronavirus” ha annunciato che partirà tra qualche giorno la sperimentazione sul grado di immunizzazione da Covid 19 su un campione di 5.300 abruzzesi e detto che le Asl stanno completando l’organizzazione dei punti di prelievo per i test sierologici sul territorio regionale. La sperimentazione consentirà di verificare se questo sia un metodo efficace per monitorare la popolazione. Inoltre sono stai chiesti aiuti alla marineria e stop del fermo biologico; promessi aiuti alle piccole medie imprese e ai lavoratori autonomi. Ovindoli ha predisposto postazioni di smart working per i turisti, Guardiagrele incontri con i cittadini.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DELl’8 MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

