Coronavirus, Ovindoli si attrezza per lo smart working dei turisti

Previste postazioni distanziate con connessione internet gratuita tramite Ethernet e wi-fi, stampanti con scanner e computer

OVINDOLI (AQ) – “A breve ,nella palestra della scuola del comune di Ovindoli, saranno disponibili, per il periodo estivo, dieci postazioni fruibili per lo smart working” lo dichiara in una nota il sindaco di Ovindoli e consigliere regionale della Lega “dopo una stagione invernale dal tiepore primaverile che non ha di certo favorito il turismo dello sci, puntiamo sulla stagione estiva per un riscatto economico pur non potendo replicare gli eventi all’aperto con migliaia di turisti degli scorsi anni.

Con le varie associazioni di categoria abbiamo convenuto opportuno fornire ai turisti estivi la possibilità di lavorare nella quiete del nostro comune, sono previste diverse postazioni in edifici pubblici con il rispetto del distanziamento sociale, la connessione internet gratuita tramite Ethernet e wi-fii, stampanti con scanner e computer; avremo altre una postazioni nelle frazioni.

Per l’apertura/ chiusura e per la vigilanza delle location destinate allo smart working utilizzeremo coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza ,il tutto verrà svolto nel più assoluto rispetto delle norme sanitarie anti covid-19 vigenti.Un fiore all’occhiello per la nostra amministrazione e per la Regione Abruzzo” conclude Angelosante.