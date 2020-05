Covid-19, Nardella propone bonus per studenti universitari

Nardella ha chiesto alla Regione di intervenire perché sono tanti gli studenti universitari che pagano affitti ma non fruiscono di lezioni

L’AQUILA – Mauro Nardella, componente della Segreteria di UIL Adriatica Gran Sasso, ha fatto presente, con una nota, come sul fronte studentesco universitario, in questa emergenza Coronavirus, si si sia fatto nulla. Sono, infatti, ormai sono due mesi, e non si sa quanto ancora durerà, che gli studenti fuori sede pagano affitti senza la possibilità di frequentare gli ambienti universitari e costretti, cosi come sono, ad inventarsi costosi collegamenti da remoto pur di continuare a vivere il rapporto con le Università e i relativi Corsi di studio.

Nardella chiede pertanto alla Regione di intervenire, visto che lo stazionamento nel territorio di sua pertinenza di studenti provenienti da tutte le parti d’Italia é rilevante. E a tale proposito ah proposto un bonus che permetta, a chi ne farà richiesta, di compensare le spese che, proprio perché versate senza che siano trasformate in rendita, pesano e non poco sull’economia generale dei futuri laureati e soprattutto delle loro famiglie.