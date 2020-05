Panthers Roseto si riorganizzano per la ripresa: il punto della società

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Questa terribile bufera che si è abbattuta su tutto il mondo, purtroppo, ci terrà lontani dalla normalità ancora per un pò. Ma in attesa che le nubi si diradino, e attenendoci con il massimo scrupolo a tutte le direttive che sono e saranno emanate, la società Panthers Roseto ci tiene a lanciare un messaggio di fondamentale importanza: stiamo lavorando per voi!

Stiamo lavorando per mettere le nostre atlete, dalla Serie B al minibasket, nelle condizioni di tornare ad allenarsi appena possibile e nella massima sicurezza. Stiamo lavorando per migliorare la struttura societaria e l’organizzazione interna, con l’obiettivo di diventare una realtà sempre più solida che possa permettersi di programmare oltre il singolo anno.

Stiamo lavorando per imparare da chi è più bravo di noi, sfruttando l’ormai indispensabile mezzo delle videocall, per chiedere a professionisti del settore feedback su come migliorarci a 360°. Stiamo lavorando nello studio di collaborazioni con altre realtà del territorio, per risollevarci il prima possibile insieme a tutta la comunità rosetana ed essere un punto di riferimento sociale oltre che sportivo. La strada è lunga e difficile, ma noi ci siamo e stiamo lavorando per voi!”. Lo riferisce in una nota la società Panthers Roseto.