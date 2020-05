Coronavirus, il Comune dell’Aquila aggiorna il piano di protezione civile

Il Comune è il primo in Abruzzo e tra i primi in Italia ad aver aggiornato il piano alla luce dell’emergenza sanitaria per Coronavirus

L’AQUILA – E se venisse un terremoto in piena emergenza sanitaria? Un’ipotesi terribile, ma per la quale occorre essere preparati. Il Comune de L’Aquila è il primo in Abruzzo, e probabilmente tra i primi anche in Italia, ad aver integrato il proprio Piano di emergenza comunale di Protezione civile con disposizioni e regole di comportamento che tengano conto del rischio sanitario legato al coronavirus. Lo hanno annunciato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore con delega alla Protezione civile Fabrizio Taranta in conferenza stampa.

“Abbiamo messo a punto un documento contenente un vademecum con indicazioni da seguire in caso di evento calamitoso che andrebbe ad aggravare l’emergenza generata dalla diffusione del Covid-19″ hanno spiegato sindaco e assessore “ne abbiamo informato anche il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, e ci ha chiesto di fornirgliene una copia perché non risultano altri Comuni che abbiano effettuato una simile operazione che traccia una rotta che riteniamo possa essere presa in considerazione anche da altre amministrazioni”.

“L’Aquila ha fatto tesoro dell’esperienza del terremoto e conosce bene l’importanza della prevenzione e della sicurezza che animano questo aggiornamento al piano di emergenza comunale” hanno ricordato Biondi e Taranta. “La popolazione è stata classificata in base alle condizioni rispetto al Covid, tra chi è risultato positivo o è posto in quarantena ma non è ospedalizzato, dividendo tra chi è domiciliato in Progetto C.a.s.e. o Map e chi è nella propria abitazione”, ha spiegato Taranta.

Al nuovo Piano sarà data massima diffusione, è stato annunciato, e sarà veicolato anche nelle scuole appena riapriranno.