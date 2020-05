Comune di Montorio il Vomano e il portale web Emersione emergenza

L’Amministrazione Montoriese ha donato cento t-shirt del progetto Pro Loco e associazioni. Ora l’obiettivo é trasformarlo da virtuale a reale

MONTORIO AL VOMANO (TE) – L’Amministrazione montoriese ha deciso di donare oltre un centinaio di t-shirt del progetto emersione_emergenza alle associazioni e alle Pro Loco del territorio al fine di distribuirle alla cittadinanza.

L’idea è stata comunicata nel corso di un incontro, tenutosi in videoconferenza, che ha visto la partecipazione dell’Amministrazione montoriese, rappresentata dagli assessori Diomira Nibid, Lorenzo Valleriani e Mariella Calisti e dal Consigliere delegato Giancarlo Di Marcantonio e dei rappresentati delle Pro Loco di Villa Maggiore, Montorio, Leognano, Collevecchio e Villa Brozzi e delle associazioni Monte d’Oro, Tric Trac, Leognano Nostrum e Bragon.

L’Assessore con delega alle frazioni e all’informatizzazione del Comune di Montorio al Vomano, Diomira Nibid, ha dichiarato che é stato un incontro molto proficuo in cui i rappresentanti di associazioni e Pro Loco montoriesi hanno mostrato un grande gradimento per questo progetto, hanno offerto tanti spunti per implementarlo e, soprattutto, hanno chiesto di proseguire sulla strada dell’inclusione, al suo interno, di tutti i soggetti attivi sul territorio, al fine di realizzare quel forte senso di comunità che è alla base dell’idea seguita. Proprio per dare ulteriore spinta e farlo conoscere sempre più si é deciso di donare loro oltre un centinaio di t-shirt, l’indumento simbolo scelto per rappresentare il territorio, che potranno così distribuire ai cittadini, così da portare avanti l’idea di comunità e far conoscere questo progetto in tutte le frazioni di Montorio ed anche a quanti vivono fuori dal nostro comune.

A nome dell’Amministrazione Diomira Nibid ha confermato che lo step successivo sarà quello di trasformare il portale web https://www.emersioneemergenzamontorio.it non solo nella “piazza virtuale” di incontro e confronto ai tempi del Covid-19, ma anche nel megafono delle iniziative e delle attività che si svolgono sul territorio montoriese, coinvolgendo associazioni e Pro Loco nella sua gestione, implementando gli spazi social e non solo.

L’obiettivo che si é prefissato il Comune è di trasformare il progetto emersione_emergenza in un vero e proprio brand per identifichi Montorio ed i montoriesi, così che possa diventare volàno anche di promozione turistica e culturale oltre che spazio di incontro e confronto per la nostra collettività, andando così incontro a quelle che sono le linee guida dettate dall’Anci in tema di digitalizzazione del territorio.